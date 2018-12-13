Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Bitlis’e bağlı Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği açıklandı.



Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir gün eğitime ara verildiği açıklandı.

Ahlat’ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olarak yağmaya devam eden kar yağışı sebebiyle ilçeye bağlı 26 köyden 23’ünün yolu ulaşıma kapandı. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçeye bağlı 23 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kapalı köy yollarının açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.



Ahlat Belediyesi ise, ilçe merkezindeki cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları başlatırken, Karayolları ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

VAN'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME ARA

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 169 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Başkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi, Bahçesaray'da ise taşımalı eğitim veren bazı okulların tatil edildiği açıklandı.

Van ve çevresinde dün etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kırsal ve yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 94 mahalle ve 75 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Van kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ile yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesinde ise kar yağışı eğitimin aksamasına neden oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulması üzerine Başkale ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda, Bahçesaray'da da taşımalı eğitim verilen bazı mahallelerde okullar tatil edildi.

ÇORUM'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME ARA

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime de 1 gün ara verildi.

Çorum'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışında kent merkezi, beyaza büründü. Soğuk havanın da etkisiyle yollarda buzlanma meydana gelirken, sürücüler, zor anlar yaşadı. Çorum- Samsun yolunda kayan araçlar nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar meydana geldi. Yollarda ise tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yapıldı. Kar yağışı nedeniyle ekiplerin, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle Çorum merkez ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

Vali Şahin'in, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın (cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir."