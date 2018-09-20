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Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni sisteme göre 18 yaş üstü öğrenciler liseye kayıt yaptırabilecek fakat 22 yaşına kadar mezun olamayanların kayıtları silinecek ve Açık Liseye yazdırılacak.

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Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni sisteme göre 18 yaş üstü öğrenciler liseye kayıt yaptırabilecek fakat 22 yaşına kadar mezun olamayanların kayıtları silinecek ve Açık Liseye yazdırılacak.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:07
Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Sabah'tan Safure Cantürk'ün aktardığına göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında liseler için yeni yaş düzenlemesine imza attı. 18 yaş üstü öğrenciler liseye kayıt yaptırabilecek fakat 22 yaşına kadar mezun olamayanların kayıtları silinecek ve kayıtları açık liseye kaydırılacak.

Sınıf tekrarları nedeniyle mezun olamayan, yaşları 22'nin üzerindeki öğrencilerle 14 yaşındaki öğrencilerin aynı kampüste bulunması pedagojik olarak sorunlara neden olunca Milli Eğitim Bakanlığı ilgili yönetmelikte değişiklik yapıp lise mezuniyeti için 22 yaşı üst sınır olarak belirledi.

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