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Eğitimde ''paralı devlet okulu'' dönemi başladı!

2019-2020 eğitim öğretim yılı için geri sayım başlamışken Devlet okullarına kayıtlar ‘bağış krizi’ ile başladı. Yoksul semtler dışında hemen her okulda kayıtta veliden para isteniyor.

Eğitimde ''paralı devlet okulu'' dönemi başladı!

2019-2020 eğitim öğretim yılı için geri sayım başlamışken Devlet okullarına kayıtlar ‘bağış krizi’ ile başladı. Yoksul semtler dışında hemen her okulda kayıtta veliden para isteniyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:51
Eğitimde ''paralı devlet okulu'' dönemi başladı!

Çocuğu yeni öğretim yılında ilkokula ve ortaokula yeni başlayacak anne-babalar, gittikleri okullarda istenen yüksek bağışlardan yakınıyor. Bin liradan başlayan kayıt paraları, semte, okulun popülerliğine ve sağlanan olanaklara göre 25 bin liraya kadar çıkabiliyor. Kimi veliler, daha az öğrencili sınıf, daha iyi eğitim, daha çok fiziksel olanak umuduyla bu paraları ödüyor. Parası olan veliye “adrese kayıtlı” olsa da olmasa da kapılar açılıyor. “Öğretmen tercihleri” için de esktra para isteniyor, 5 bin lira veren veli çocuğunu istediği öğretmenin sınıfına kayıt yaptırıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay'ın haberine göre Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, okullar arası, bölgeler arası eşitsizliğin, Türkiye tarihinde görülmemiş şekilde derinleştiğini vurgulayarak, “Adrese dayalı kayıt sistemi nedeniyle veliler adres bölgesinde okulların donanımı yetersiz ise adres dışındaki okullara çocuğunu kayıt etmek istemektedir. Adres dışında bulunan okullara kayıt sırasında da okul idarecileri tarafından velilerden yüklü kayıt paraları istenmektedir.

Şu an memleketin her yerinde asıl gerçeklik; paran varsa o da yetmez paran kadar eğitimdir. Hükümet anayasaya aykırı bir şekilde kamusal eğitim sorumluluğundan vazgeçmekte ve suç işlemektedir” dedi.

İHL olmasın diye 

Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Yürütme Kurulu üyesi Murat Durmuş, özellikle ortaokula kayıtta büyük bağışlar istendiğine dikkat çekerek, velilerin karşı karşıya kaldıkları durumları şöyle anlattı: 

“Örneğin Zeytinburnu gibi çok sayıda imam hatip ortaokulunun bulunduğu semtlerde yaşayan veliler, laik, akademik eğitim istiyorlarsa çocuklarını Bakırköy, Ataköy, Yeşilköy gibi semtlerdeki ortaokula kayıt yaptırmak istiyor.

Okullarda istenen bağışlar 5 bin liradan başlıyor 12-13 bine kadar çıkıyor. Paran yoksa imam hatibe teslim olacaksın.

Geçen yıl bir okul 4 yıl için 20 bin lira istemişti velilerden. Okulların parası yok. Devlet okullarında ağırlıklı İngilizce eğitimi verilmiyor. Bazı okullar bunun için bir şirketle anlaşıyor. ‘Devletin vermediği dil eğitimini verdiğim için parayı buna harcıyorum, sosyal etkinliklere harcıyorum’ diyor. LGS’de İngilizce sorularında sıfır çeken 101 bin öğrenci var. Veli ‘bir soru bile doğru yapsa şu kadar öne geçecek’ düşüncesiyle bu parayı veriyor. 

Özellikle ilkokulda belli bir öğretmen tercih ediliyorsa ayrıca para isteniyor. Adrese dayalı sistemde ya 6 aylık fatura götüreceksin ya bağış vereceksin. Fatura varsa, gerçekten o adreste oturuyorsan o zaman 500 lira-bin lira arası isteniyor. 

Bağış süreci okul aile birliği üzerinden yürüyor ama müdür ve müdür yardımcılarının inisiyatifi dışında olamaz. Paran varsa adres, fatura sorulmadan kayıt yapılıyor.”

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