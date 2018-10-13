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Eğitim Vizyon Belgesinin Açıklanması 23 Ekim'e Sarktı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 yılı kapsayan hedef, yaklaşım ve vizyonunu belirleyecek olacak Eğitim Vizyonu Belgesi Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk tarafından 15 Ekim 2018 tarihinde açıklanacaktı.

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Eğitim Vizyon Belgesinin Açıklanması 23 Ekim'e Sarktı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 yılı kapsayan hedef, yaklaşım ve vizyonunu belirleyecek olacak Eğitim Vizyonu Belgesi Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk tarafından 15 Ekim 2018 tarihinde açıklanacaktı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 00:25
Eğitim Vizyon Belgesinin Açıklanması 23 Ekim'e Sarktı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 yılı kapsayan hedef, yaklaşım ve vizyonunu belirleyecek olacak Eğitim Vizyonu Belgesi Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk tarafından 15 Ekim 2018 tarihinde açıklanacaktı.

15 EKİM DEMİŞLERDİ 23 EKİM'E SARKTI

Daha önce Milli Eğitim Bakanı tarafından 15 Ekim 2018 tarihinde açıklanacağı duyurulan Eğitim Vizyonu Belgesi 23 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programda açıklanacak.

Geniş bir katılımın olacağı tahmin edilen Eğitim Vizyonu Belgesi Programı eğitim camiası tarafından merakla bekleniyor.

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