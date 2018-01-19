Eğitim Bir-Sen'den YÖK'e 'Yardımcı Doçent' Uyarısı

Eğitim Bir-Sen Balıkesir 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. İbrahim Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı neticesinde yardımcı doçentliğin kaldırılmasına dair çalışmalar yürüten YÖK'ü görev yapan yardımcı doçentlerin mağdur edilmemesi konusunda uyardı.

Yardımcı Doçentlik uygulamasının darbe ürünü olduğunu fakat 37 senedir kadronun özlük hakkı gibi algılandığını hatırlatan Aydın, "Yerine ismi değiştirilerek başka unvanlar icat edilecekse değişiklik yapılmasına gerek yok. Altyapısı iyi oluşturularak yapılacak değişiklikte iki noktaya dikkat edilmesi gerekir. Birincisi 38 bin civarındaki mevcut yardımcı doçentin özlük, mali, sosyal statü ve saygınlığına halel getirilmemesi, ikincisi ise akademik seviye ve kalitenin aşağıya çekilmemesi" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Aydın, sürecin taraflarla tartışılarak çözümünün olacağını belirterek, doçentlikte de mülakat sürecinin kaldırılması gerektiğini söyledi.

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