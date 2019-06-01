Eğitim-Bir-Sen’den ‘Yeni Eğitim Modelinden Kaygılıyız’ Açıklaması

Ali Yalçın, görüşmede, Bakan Selçuk’a “Yeni Orta Öğretim Tasarımı: Ön Değerlendirme” başlıklı raporu takdim etti. Yalçın, yeni orta öğretim tasarımına ilişkin değerlendirmelerinin yanında eğitim çalışanlarının sorunlarından bazı başlıkları da Bakan Selçuk’a iletti.

Sorunların bir an evvel giderilmesi, verilen sözlerin daha fazla zaman geçirilmeden yerine getirilmesi gerektiğini ifade ederek, soru işareti oluşturan çalışmalara ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesini, belirsizliklerin ivedilikle ortadan kaldırılmasını istedi.

Önerilen sistem ile ilgili en önemli ve temel belirsizliğin, sistemin hangi okul türlerinde uygulanacağına dair bir açıklama yapılmamış olması olduğunu belirten Yalçın, “Yeni modelle birlikte İmam Hatip, meslek ile fen ve sosyal bilimler liseleri gibi lise türlerinin de ortadan kalkacağı konusunda bir kaygı ve belirsizlik hâkim.” dedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)