Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (En Küçük ve En Yüksek Puanlar)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi internet sayfası üzerinden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Eczacılıkta Uzmanlık sınavı ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2017- EUS Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmış olup adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Ocak 2018 tarihinde saat 16:45'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur."

2017-EUS Ek Yerleştirme Sonuçları

ALAN KODU KURUM ADI UZMANLIK ALAN ADI GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

104101816 Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi FİTOFARMASİ 1 1 0 72,47373 72,47373

105602724 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi FİTOFARMASİ 1 1 0 72,02765 72,02765

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