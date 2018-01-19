Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (En Küçük ve En Yüksek Puanlar)

ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi ve Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı Ek Yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

banner396

Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (En Küçük ve En Yüksek Puanlar)

ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi ve Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı Ek Yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

19 Ocak 2018 Cuma 17:20
Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (En Küçük ve En Yüksek Puanlar)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi internet sayfası üzerinden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Eczacılıkta Uzmanlık sınavı ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2017- EUS Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmış olup adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Ocak 2018 tarihinde saat 16:45'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilir. 

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur."

2017-EUS Ek Yerleştirme Sonuçları

ALAN KODU KURUM ADI              UZMANLIK                ALAN ADI        GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

104101816    Gazi Üniversitesi       Eczacılık Fakültesi    FİTOFARMASİ     1                                     1                    0                               72,47373       72,47373

105602724   İstanbul Üniversitesi  Eczacılık Fakültesi    FİTOFARMASİ      1                                    1                     0                               72,02765       72,02765

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Eus SonuçlarıEczacılıkta Uzmanlık Sınavıösym Sonuç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den Flaş Açıklama: "Çince Seçmeli Ders Olacak"
MEB'den Flaş Açıklama: "Çince Seçmeli Ders Olacak"
MEB Bakanı Yılmaz ve Müsteşar Tekin'den Öğretmen, Öğrenci ve Velilere Karne Uyarısı!
MEB Bakanı Yılmaz ve Müsteşar Tekin'den Öğretmen, Öğrenci ve Velilere Karne Uyarısı!
Eğitim Bir-Sen'den YÖK'e 'Yardımcı Doçent' Uyarısı
Eğitim Bir-Sen'den YÖK'e 'Yardımcı Doçent' Uyarısı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim