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Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) Başvuruları Alınacak

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) Başvuruları bugün başladı. 16 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile başvuruların başladığı açıklandı.

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Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) Başvuruları Alınacak

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) Başvuruları bugün başladı. 16 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile başvuruların başladığı açıklandı.

07 Ağustos 2018 Salı 11:16
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) Başvuruları Alınacak

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) Başvuruları bugün başladı.  16 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile başvuruların başladığı açıklandı.

ÖSYM'DEN YAPILAN DUYURU ŞÖYLE;

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) Başvuruları Alınacak

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) 16 Eylül 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 7– 14 Ağustos 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almakta olup  Ek’te yer alan kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) Başvuru Kılavuzu

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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2018 EusEczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
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