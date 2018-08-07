Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) Başvuruları bugün başladı. 16 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile başvuruların başladığı açıklandı.

ÖSYM'DEN YAPILAN DUYURU ŞÖYLE;

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) Başvuruları Alınacak

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) 16 Eylül 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 7– 14 Ağustos 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almakta olup Ek’te yer alan kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) Başvuru Kılavuzu