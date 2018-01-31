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EBA E Kurs Kayıtları Nasıl Yapılacak? Kayıt Tarihleri ve Sayfası Belli Oldu

EBA üzerinden e kurs başvuruları için geri sayımda son günlere girilecek. Peki E kurs başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? Kayıtlar nasıl yapılacak?

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EBA E Kurs Kayıtları Nasıl Yapılacak? Kayıt Tarihleri ve Sayfası Belli Oldu

EBA üzerinden e kurs başvuruları için geri sayımda son günlere girilecek. Peki E kurs başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? Kayıtlar nasıl yapılacak?

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:50
EBA E Kurs Kayıtları Nasıl Yapılacak? Kayıt Tarihleri ve Sayfası Belli Oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı ilk dönem olduğu gibi ikinci dönem de e kurslara devam edecek.

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğretmenlerce verilen destekleme ve yetiştirme kursları, öğrencilerin başarıya ulaşması için ilk adım oluyor. Bu kapsamda 2. dönem de E Kurslar verilecek. EBA kurs kayıtları için başvurular Türkiye genelinde 7 – 18 Şubat 2018 tarihleri arsında başlayacak ve ikinci dönem dersleri 3 Mart 2018 günü başlayacak. Onun haricinde yaz dönemi kurslarının başvuruları ise 18 ile 24 Haziran 2018 tarihleri arasına alınacak. Yaz dönemi kursları ise 2 Temmuz'da başlayacak.

EBA Girişi Nasıl Yapılır?

EBA sistemine girişler internet üzerinden yapılmaktadır. Giriş yapmak isteyen adayların http://www.eba.gov.tr/ adresi üzerinden girişini yapması gerekmektedir. Belirtilen internet adresinde üst menüde sol tarafta bulunan "EBA DERS" sekmesine tıklayabilir, daha sonra açılan pencerede e-Devlet bilgileri, Mebbis bilgileri, öğrenci bilgileri, açık öğretim bilgileri ve EBAKOD ile giriş yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler ve öğretmenler giriş işlemi yapılmadan, sunulan içeriklerin tamamına erişim ysağlayamazlar. EBA sistemi üzerinde sunulan özellikleri kullanabilmek için giriş yapmak yeterli olacaktır. Ayrıca EBA giriş ile kurs başvuruları da yapılabilmektedir.

Kurs Modülleri

EBA, farklı modüllerden oluşmaktadır. Bu modüller; kitap, video, dergi, yarışma ve ses kaydıdır. Haber modülünde; öğrenciler ve öğretmenler tarafından yapılan çalışmalar bulunur. Kitap modülünde; öğrenciler için derslerine yardımcı olacak kitapların PDF ve e-Kitap halleri yer alır. Dergi modülünde; bilim, kültür ve eğitim dergileri bulunur. Video modülünde; öğrencilerin ilgisine yönelik rehberlik, belgesel, kişisel gelişim ve mesleki eğitim videoları vardır.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

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