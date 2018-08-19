Dünyanın En İyi Üniversiteleri Belli Oldu: Türkiye'den Tek Üniversite Listede Yer Aldı

Çin Jiao Tong Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Şanghay merkezli yükseköğretim kurumlarını derecelendirme ve değerlendirme kuruluşu olan Shanghai Ranking Consultancy, ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralamasını (ARWU 2018) yayımladı. İlk sırada geçen yıl da birinci sırada yer alan Harvard Üniversitesi yer alırken, Türkiye’den ilk 500'e 401-500 sıra bandı ile İstanbul Üniversitesi yer aldı. İlk 1000’de ise 13 Türk üniversitesi temsil edildi.

2003’ten beri en iyi üniversiteler v en iyi eğitim veren kurumlar gibi listeler yayımlayan Shanghai Ranking Consultancy; dünya üniversitelerini eğitim-akademisyen kalitesi, araştırma etkisi ve akademik personel başına düşen performans gibi dört kritere göre sıraladığı ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması (ARWU) 2018’i açıkladı. Açıklanan en iyi üniversiteler listesine göre zirvede 2017’deki birinciliğini koruyan Harvard Üniversitesi yer alırken, ikici sırada Stanford ve 3. sırada Cambridge Üniversitesi yer aldı. İlk 10’da sekiz yükseköğretim kurumu ile ABD öne çıkarken, İngiltere ise Cambridge ve Oxford ile temsil edildi.

Türkiye’den en iyi dereceyi 401-500 sıra bandı ile geçen yıl da olduğu gibi İstanbul Üniversitesi elde etti. İlk 1000’de ise 13 Türk üniversitesi yer aldı. Hacettepe 501-600; Bilkent, Dokuz Eylül ve Erciyes 601-700; İTÜ 701-800; Ankara, Ege, Gazi ve ODTÜ 801-900; Boğaziçi, Marmara, Sabancı ve Yıldız Teknik üniversiteleriyse 901-1000 sıra bandında yer aldı.

Sıralamada Türk üniversiteleri

KURUM SIRA İstanbul Üniversitesi 401-500 Hacettepe Üniversitesi 501-600 Bilkent Üniversitesi 601-700 Dokuz Eylül Üniversitesi 601-700 Erciyes Üniversitesi 601-700 İstanbul Teknik Üniversitesi 701-800 Ankara Üniversitesi 801-900 Ege Üniversitesi 801-900 Gazi Üniversitesi 801-900 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 801-900 Boğaziçi Üniversitesi 901-1000 Marmara Üniversitesi 901-1000 Sabancı Üniversitesi 901-1000 Yıldız Teknik Üniversitesi 901-1000

Kaynaklar; Hürriyet

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