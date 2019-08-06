Dünyanın en iyi 100 Üniversitesi! Türkiye'den kaç üniversite var ?

İlk binde Türkiye’den sadece 10 üniversite yer alıyor...

Her yıl dünyadaki üniversiteleri belirli kriterlere göre sıralayan Center for World University Rankings (CWUR) 2 bin üniversitenin yer aldığı listeyi açıkladı.

Sıralamadaki kriterler arasında eğitim kalitesi, mezunların iş bulma oranı, eğitim kadrosunun kalitesi, araştırma sayısı, yüksek kaliteli yayın sayısı, üniversitenin dışarıdaki etkisi ve yayımladığı kitap ve makalelere yapılan atıf sayısı yer alıyor.

Hazırlanan listede ilk bin üniversite arasında Türkiye’den10 üniversite yer alırken listedeki ilk 10 üniversitenin 8’i ABD kurumlarından oluştu.

Kriterlere göre 100 tam puan alan Harvard Üniversitesi, sıralamada art arda 8. kez birinci oldu. İlk 10’da ABDdışında İngiltere’den Cambridge Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi yer aldı.

İlk 500’de Türkiye’den üniversite yok:

Listede 582. sırada bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Türkiye'deki üniversiteler arasında en iyi dereceyi alan kurum oldu.

ODTÜ’yü İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi izledi.

Geçen yıl hazırlanan listedeyse Türkiye’den 13 üniversite bulunuyordu. Hacettepe’nin 525. sırada yer aldığı geçen yılki listede İstanbul Üniversitesi 560. sırada ODTÜ’yse 596. sıraya oturmuştu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi ise bu yıl listede yer bulamadı.

CWUR Başkanı Dr. Nadim Mahassen Türk üniversitelerinin daha fazla maddi desteğe gereksinimi olduğunu belirterek eğer gerekli destek sağlanmazsa sıralamada daha da gerilere düşebileceğine işaret etti.

İlk 100’de Asya’dan 9 üniversite yer alıyor

CWUR’un 20 bin üniversiteyi değerlendirdiği listede ilk 100 üniversite arasında Japonya’dan 4, Çin’den 3, Güney Kore’den 1 ve Singapur’dan 1 üniversite yer aldı. Ayrıca Avrupa’dan da 28 üniversite listeye girdi.

İlk 100 üniversite şu şekilde:

1. Harvard Üniversitesi, ABD

2. Massachusetts Institute of Technology, ABD

3. Stanford Üniversitesi, ABD

4. Cambridge Üniversitesi, İngiltere

5. Oxford Üniversitesi, İngiltere

6. Columbia Üniversitesi, ABD

7. Princeton Üniversitesi, ABD

8. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, ABD

9. Pensilvanya Üniversitesi, ABD

10. Chicago Üniversitesi ABD

11. California Institute of Technology, ABD

12. Yale Üniversitesi, ABD

13. Tokyo Üniversitesi, Japonya

14. Cornell Üniversitesi, ABD

15. Northwestern Üniversitesi, ABD

16. California Üniversitesi, Los Angeles, ABD

17. Michigan Üniversitesi, Ann Arbor / ABD

18. Johns Hopkins Üniversitesi, ABD

19. Washington Üniversitesi, Seattle, ABD

20. Illinois Üniversitesi, Urbana–Champaign / ABD

21. Kyoto Üniversitesi, Japonya

22. College London Üniversitesi, İngiltere

23. Duke Üniversitesi ABD

24. Toronto Üniversitesi Kanada

25. Wisconsin Üniversitesi, Madison ABD

26. New York Üniversitesi, ABD

27. California Üniversitesi, San Diego, ABD

28. Imperial College London, İngiltere

29. ETH Zurich, İsviçre

30. McGill Üniversitesi, Kanada

31. Teksas Üniversitesi, Austin / ABD

32. École Polytechnique, Fransa

33. Seoul National Üniversitesi, Güney Kore

34. California Üniversitesi, San Francisco / ABD

35. Sorbonne Üniversitesi , Fransa

36. North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill / ABD

37. Edinburgh Üniversitesi, İngiltere

38. Minnesota Üniversitesi, Twin Cities / ABD

39. Copenhagen Üniversitesi, Danimarka

40. Texas Southwestern Medical Center Üniversitesi, ABD

41. Washington Üniversitesi, St. Louis / ABD

42. Karolinska Enstitüsü, İsveç

43. École normale supérieure, Fransa

44. Southern California Üniversitesi, ABD

45. Brown Üniversitesi, ABD

46. Vanderbilt Üniversitesi, ABD

47. Pennsylvania State Üniversitesi, ABD

48. Rutgers Üniversitesi, New Brunswick / ABD

49. Dartmouth College, ABD

50. California Üniversitesi, Davis, ABD

51. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya

52. British Columbia Üniversitesi, Kanada

53. Virginia Üniversitesi, ABD

54. Ohio State Üniversitesi, ABD

55. King's College London, İngiltere

56. Oslo Üniversitesi, Norveç

57. Colorado Boulder Üniversitesi, ABD

58. Weizmann Bilim Enstitüsü, İsrail

59. Peking Üniversitesi, Çin

60. Manchester Üniversitesi, İngiltere

61. Purdue Üniversitesi, ABD

62. Kudüs İbrani Üniversitesi, İsrail

63. Pittsburgh Üniversitesi, ABD

64. Melbourne Üniversitesi, Avustralya

65. California Üniversitesi, Irvine / ABD

66. California Üniversitesi, Santa Barbara / ABD

67. Rockefeller Üniversitesi, ABD

68. Zurich Üniversitesi, İsviçre

69. Arizona Üniversitesi, ABD

70. Tsinghua Üniversitesi, Çin

71. Berlin Free Üniversitesi, Almanya

72. Heidelberg Üniversitesi, Almanya

73. Utrecht Üniversitesi, Hollanda

74. Boston Üniversitesi, ABD

75. National Taiwan Üniversitesi, Tayvan

76. Münih Teknik Üniversitesi, Almanya

77. Bristol Üniversitesi, İngiltere

78. Paris-Sud Üniversitesi, Fransa

79. École Polytechnique Fédérale de Lausanne, İsviçre

80. Osaka Üniversitesi, Japonya

81. Florida Üniversitesi, ABD

82. Georgia Teknoloji Enstitüsü, ABD

83. Utah Üniversitesi, ABD

84. Carnegie Mellon Üniversitesi, ABD

85. Ulusal Singapur Üniversitesi, Singapur

86. Keio Üniversitesi Japonya

87. Texas A&M Üniversitesi, College Station / ABD

88. Paris Diderot Üniversitesi, Fransa

89. Alberta Üniversitesi, Kanada

90. Emory Üniversitesi, ABD

91. Groningen Üniversitesi, Hollanda

92. Leiden Üniversitesi, Hollanda

93. Texas MD Anderson Kanser Merkezi Üniversitesi, ABD

94. Tufts Üniversitesi, ABD

95. Aarhus Üniversitesi, Danimarka

96. Chinese Academy of Sciences Üniversitesi, Çin

97. Rochester Üniversitesi, ABD

98. Erasmus Üniversitesi, Rotterdam / Hollanda

99. Maryland Üniversitesi, College Park / ABD

100. Sydney Üniversitesi, Avustralya

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