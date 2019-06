Dünya sıralamasına Türkiye’den giren ilk ve tek okul

Alanındaki devler ligini gösteren sıralamaya ilk defa geçen yıl giren EDU, bu yıl 20 basamak birden yükselerek dünyadaki en hızlı yükselişi yakaladı.

Bu yıl 58. sırada yer alan EDU, en hızlı yükselişi yakalarken, İtalya ve Hindistan arasındaki bölgede listeye giren tek eğitim kurumu olarak da yerini aldı.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi - EDU, Financial Times tarafından düzenlenen “Executive Education – Customised Programs” (Kuruma Özel Programlar) sıralamasına bu yıl da Türkiye’den giren tek okul oldu. Sıralamaya Türkiye’den ilk giren eğitim kurumu olan Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, ayrıca büyük bir başarı göstererek geçen seneye göre 20 sıra birden yükseldi ve dünyada en hızlı yükselişi yapan eğitim kurumu oldu.

Financial Times’ın iş dünyasına yönelik kuruma özel programlar alanında tüm dünyada AACSB veya EQUIS akreditasyonuna sahip okulların başvurabildiği ve bu sene sadece 80’inin yer aldığı listede, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU 58. sırada yer aldı.

Konuyla ilgili Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen“2019 yılı Financial Times Executive Education Custom Programs dünya sıralamasında geçen sene EDU olarak ilk başvurumuzda 78. sıradan giriş yaptık. Bu sene tam 20 basamak yükselerek 58. sırada yer aldık. 2018 yılında listedeilk ve tek Türk eğitimkurumuolan EDU, 2019 sıralamasında da ülkemizin tek temsilcisi oldu.” Bu başarının ardında kurumların birebir ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan programlardaki özgünlük kavramının önemine değinen Cüneyt Evirgen, EDU’nun iş modeli, global dünyanın iş düzenine hızlı uyumu, ve öncü yaklaşımı, öğrenme ortaklıkları,kurumsal akademiler, modüler programlardaki özgün yaklaşım ve uygulamaları, operasyonel hizmet kalitesi ile kurumlara ve bireylere yarattıkları değer olduğunu vurguladı. Dr. Cüneyt Evirgen “Bu başarıdan dolayı üniversitemiz ve EDU adına çok gururluyuz. Bu başarıyı hizmet verdiğimiz öğrenme ortağımız şirketler ve katkı veren eğitim ortaklarımız ile birlikte yakaladık ve ilerleyen yıllarda hep birlikte geliştireceğimize inanıyoruz. Üniversitemizin dünyadaki yerini daha da ileriye taşımak, geleceğe iz bırakan başarımızı ve sektörel öncülüğümüzü sürdürmeye kararlıyız. Bu yıl başladığımız, bireylerin iş dünyasındaki yetkinliklerini artıran “Executive Education Open Programs” Açık Eğitimlerle de dünya sıralamasında başarı elde etmek hedeflerimiz arasında” dedi.

Financial Times, küresel olarak yürütülen sıralama çalışmasında başvuru sahibinin faaliyetlerine dair bilgileri kullanıyor ve hizmet verdiği kurumsal müşterilere anket ile sorular yöneltip değerlendirme yapıyor. Kurumsal müşterilerin değerlendirmesine baz olan kriterler arasında ise yapılan hazırlık çalışmaları, program tasarımı, eğitmenler, yeni beceri ve öğrenimler, kullanılan öğretim yöntemleri, program sonrası takip çalışmaları, şirket hedeflerine ulaşma, tesis imkanları, ödenen paraya değmesi ve gelecekte hizmet alma niyeti yer alıyor. Ayrıca, hizmet verilen uluslararası müşteriler, yurtdışı programlar, büyüme oranı, işbirliği yapılan okullar ve öğretim üyesi çeşitliliği de kriterler arasında bulunuyor.