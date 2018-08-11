Doktora Burs Programının 4. Çağrı Döneminde Desteklenen Üniversiteler ve Alanları Belli Oldu

Her zaman “Nitelikli Bilgi” ve “Nitelikli İnsan” unsuruna vurgu yapan Yeni YÖK öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacın karşılanması amacıyla devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemeye devam ediyor.

Bu proje bilinen bir burs programı olmayıp derin bir bakış açısıyla ve Yeni YÖK tarafından ülkemizde ilk defa belirlenen “öncelikli alanlar ve geleceğin meslekleri” üzerinde yoğunlaşmaktadır. Proje tematik alanları ve disiplinler arası çalışmaları öne çıkarmaktadır.

Belirlenen öncelikli alanlar arasında; aşı, insan beyni ve nörobeyinden moleküler biyoloji ve genetiğe, ilaç araştırmalarından antorpolojiye, bilim tarihinden felsefeye, deniz hukuku, hukuk felsefesi ve sosyolojisinden Köktürçeye, robotik, yapay zeka, mikro ve nano teknoloji, doku mühendisliği, mekatronikten, hidrojen ve yakıt pillerine, balıkçılık teknolojisinden sürdürülebilir tarıma, veri bilimi ve sensör teknolojilerinden fotonike kadar ülkemizin kalkınması ve bilim hayatımızın sıçrama yapması için gerekli 100 alan bulunmaktadır.

“Geleceğin Türkiyesi için Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi” olan YÖK 100/2000 Projesi ile ülkemizdeki doktora eğitimi yeni bir vizyon kazandı. 100/2000 Projesi bir Türkiye projesidir.

2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilk çağrıya çıkılarak başlatılan ve ülkemizin küresel rekabeti açısından gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak 100 öncelikli alanda 2000 doktora öğrencisine burs vermeyi hedefleyen bu programda şimdiye kadar dört çağrı dönemi tamamlanmıştır.

İlk üç çağrı dönemi sonunda toplam 2200 öğrenci ayda 2.000 TL burs almaktadır.

Çağrı Döneminde, YÖK 100/2000 Doktora Burs Programına Yoğun İlgi Var

Kurgusu, amacı ve süreçleri itibariyle ülkemiz için bir ilk olan program için 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı güz dönemi için Üniversitelerimiz tarafından YÖK’ten 4.000’e yakın kontenjan talep edilmiştir. 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde söz konusu başvuruların panel değerlendirmeleri tamamlanarak ilgili alanlarda başarılı bulunan üniversitelerimiz ve kontenjan sayıları belirlenmiştir.

Panel değerlendirmelerine, çeşitli üniversitelerimizden, alanlarında uzman 106 öğretim üyemiz katılmıştır.

Bu kapsamda 75 Üniversitemize 392 alt alanda 2000 kontenjan verilmesi uygun bulunmuştur. Başkanlığımız tarafından uygun bulunan kontenjanlar için başvurular üniversitelerimiz tarafından alınacak ve uygun bulunan adaylar Başkanlığımıza bildirilecektir.

Programa Kimler ve Hangi Şartlarda Başvurabilir?

T.C. vatandaşı olan lisans veya yüksek lisans mezunları başvuruda bulunabilecektir. Aday eğer doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olması da gerekmektedir.

14 Eylül’e kadar tamamlanması gereken başvuru ve değerlendirme işlemleri için tarihler ve şartlar ilgili üniversitelerin web sitelerinden adaylara duyurulacaktır.

Artık Çalışan Öğrenciler de Burs Alabiliyor

Üniversitelerimize verilen kontenjanlara herhangi bir işte çalışan öğrenciler de başvuruda bulunabilecektir (657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/ Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar dışında).

Bu kapsamda uygun bulunan Üniversiteler ve Alanlara ulaşmak için tıklayınız.

Kaynaklar; http://www.yok.gov.tr/documents/10279/38771823/100_2000_4_donem_alanlar_belli_oldu.pdf

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