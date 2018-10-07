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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Fen ve sosyal bilimler ile ne kadar yakından ilgilenirseniz, Kur'an-ı Kerim'i o kadar iyi anlarsınız." ifadelerini kullanarak öğrencilere dini kitabımız Kuran-ı Kerim'i hediye etti.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Fen ve sosyal bilimler ile ne kadar yakından ilgilenirseniz, Kur'an-ı Kerim'i o kadar iyi anlarsınız." ifadelerini kullanarak öğrencilere dini kitabımız Kuran-ı Kerim'i hediye etti.

07 Ekim 2018 Pazar 17:30
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Fen ve sosyal bilimler ile ne kadar yakından ilgilenirseniz, Kur'an-ı Kerim'i o kadar iyi anlarsınız." açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliği ile yapılan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi çerçevesinde, Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda öğrencileri ziyaret ederek Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Erbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, imam hatip okullarının hem dini ilimlerde hem de pozitif bilimlerde öğrenci yetiştirilmesi amacıyla kurulduğunu belirtti.

Din eğitiminde hafızlığın önemli bir kazanım olduğuna dikkati çeken Erbaş, hafız öğrencilerin ilahiyat fakültesine devam etmesi durumunda derslerinde daha başarılı olacağını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim mealinin okunduğu zaman fen bilimleriyle ilgili pek çok ayet ile karşılaşılacağına işaret ederek, şu açıklamaları yaptı;

"Kur'an ayetleri var, bir de kainat ayetleri var. Onlar da Allah'ın ayetleri. Onlara da insanoğlunun dikkati çekiliyor. Dolayısıyla fen ve sosyal bilimler ile ne kadar yakından ilgilenirseniz, Kur'an-ı Kerim'i o kadar iyi anlarsınız. Bütün kitaplar, ilimler Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için okunur ve öğrenilirse, insan öğrendiği, okuduğu sürece nafile ibadet yapmış sayılır. Hangi alanda gayret edersek edelim, hangi alanda eğitim öğretim alırsak alalım, en iyisini yapalım inşallah."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuşmasından sonra kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu sınıflarda Kur'an-ı Kerim dağıtırken, öğrenci ve öğretmenler hatıra fotoğrafı çekildi.

Ziyarette Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Altındağ İlçe Müftüsü Enver Türkmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyin Avcı da yer aldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 07.10.2018 19:01
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