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Diploma denklik belgesi sorgulama Hizmeti e-Devlette!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan kişilerin aldıkları diploma denklik belgesinin sorgulama ve doğrulama işlemleri e-Devlet'e taşındı.

Diploma denklik belgesi sorgulama Hizmeti e-Devlette!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan kişilerin aldıkları diploma denklik belgesinin sorgulama ve doğrulama işlemleri e-Devlet'e taşındı.

14 Aralık 2018 Cuma 12:08
Diploma denklik belgesi sorgulama Hizmeti e-Devlette!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan kişilerin aldıkları diploma denklik belgesinin sorgulama ve doğrulama işlemleri e-Devlet'e taşındı.
 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, diploma denklik belgelerine yönelik "Denklik Durum Belgesi Sorgulama ve Doğrulama Sistemi" e-Devlet üzerinden hizmete açıldı. Bu çerçevede, yurt dışındaki üniversitelerden alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Türkiye'dekilerle eşdeğer kabul edildiğini gösteren denklik belgesinin sorgulama ve doğrulama işlemleri artık e-Devlet yani turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkilileri, 2017 ve 2018 yıllarında diploma denklik belgesi alanlara ait bilgilerin veri tabanına taşındığını belirterek, bu yıllarda denklik belgesi alanların sorgulama ve doğrulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabildiğini bildirdi. 2017'den önce diploma denklik belgesi alanların işlemlerinin de e-Devlet üzerinden yapılabilmesi için bilgilerin veri tabanına aktarılma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. 

DENKLİK BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden sunulan hizmet sayesinde, kişi ve kurumların gereksiz işlem ve masraflardan korunması sağlanacak. Denklik doğrulama belgesi alacak vatandaşların YÖK'e gitmelerine, kurumların ise yazılı başvuruda bulunmalarına gerek kalmayacak. 

Ayrıca, doğrulama işleminin hızlı şekilde yapılmasına imkan tanıyan sistem sayesinde kişilerin sahte diploma denklik belgesi kullanımının da önüne geçilecek. 
"Denklik Durum Belgesi Sorgulama ve Doğrulama" hizmetine", e-Devlet sisteminde yer alan "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" sayfasından ulaşılabiliyor. Belge doğrulama işlemi, kişinin T.C. kimlik numarası ve belgenin barkod numarasının sisteme girilmesiyle yapılıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.12.2018 23:55
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