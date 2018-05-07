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DİB MBSTS Sınav Soru ve Cevapları ile Aday Cevapları Erişime Açıldı

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında geçtiğimiz 7 Nisan günü Türkiye genelinde bulunan birçok sınav merkezinde on binlerce kişinin katılımı ile uygulanan 2018-DİB-MBSTS'nin sınav soru ve cevapları ile aday cevap kitapçıklarının erişime açıldığına yer verildi.

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DİB MBSTS Sınav Soru ve Cevapları ile Aday Cevapları Erişime Açıldı

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında geçtiğimiz 7 Nisan günü Türkiye genelinde bulunan birçok sınav merkezinde on binlerce kişinin katılımı ile uygulanan 2018-DİB-MBSTS'nin sınav soru ve cevapları ile aday cevap kitapçıklarının erişime açıldığına yer verildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:30
DİB MBSTS Sınav Soru ve Cevapları ile Aday Cevapları Erişime Açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM Resmi sitesinde yayımlanan duyuruda Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS sınav sonu ve cevap katğıtlarının erişime açıldığına yer verildi.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

2018-DİB-MBSTS Cevap Kağıtları, Soruları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

7 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına  (2018-DİB-MBSTS) giren  adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme  sonuçlarını  inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 07 Mayıs 2018 tarihinde saat 09:30’dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılacaktır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kağıdı  Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.  

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Soru ve cevap kağıtları ile Aday Cevaplarına gitmek için Aday İşlemleri sisteminde panelinize giriş yapın.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaÖSYMDib SınavMbsts
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