DGS ve KPSS Sınavları 21-22 Temmuz'da (Sınavlar Kaçta Başlayacak , Kaçta Bitecek?)

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınavlar bu hafta sonu yapılacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı geçtiğimiz aylarda aldığı başvurular için sınavları 21 ve 22 Temmuz günlerinde yapacak. 91 İl genelinde bulunan sınav merkezlerinde 21 Temmuz günü Dikey Geçiş Sınavı, 22 Temmuz günü ise KPSS 2018 Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve eğitim bilimleri sınavı yapılacak.

DGS 21 TEMMUZ'DA

500 bine yakın adayın katılacağı ve 2 yıllık eğitimden 4 yıllık geçiş için adayların gerekli puanı alacağı sınav 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. DGS saat 10,15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına kimse alınmayacak. adaylara sınavda 150 dakika süre verilecek. Adayların kimlikleri ve sınav giriş belgesi ile sınav salonlarında 10.00'dan önce hazır bulunması gerekmektedir.

KPSS GK-GY-EĞİTİM BİLİMLERİ 22 TEMMUZ'DA

22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek ve ayrı oturumlardan oluşacak sınavda saatler ve sınav süreleri şu şekilde;

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika, 60,00 TL

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika, 60,00 TL

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