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Ders Başı Yapacak Öğretmen ve Öğrenci Sayısı Belli Oldu!

Yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen yarın dersbaşı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi ise 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. .

Ders Başı Yapacak Öğretmen ve Öğrenci Sayısı Belli Oldu!

Yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen yarın dersbaşı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi ise 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. .

08 Eylül 2019 Pazar 09:41
Ders Başı Yapacak Öğretmen ve Öğrenci Sayısı Belli Oldu!

Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak.

Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 9 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak.

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BAŞVURULARI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019'da alınacak.

Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019'da başlayacak ve 7 Haziran 2020'de tamamlanacak.

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ders başı yapacak öğretmen öğrenci sayısı belli oldu
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