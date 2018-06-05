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Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Yeni Üniversite Kurulacak

Sakarya'da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında Sakarya'ya yeni üniversite kurulacağını da söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Yeni Üniversite Kurulacak

Sakarya'da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında Sakarya'ya yeni üniversite kurulacağını da söyledi.

05 Haziran 2018 Salı 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Yeni Üniversite Kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da önemli açıklamalarda bulundu.

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

''Milli gelirimizi hep birlikte 236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkardık. Türkiye'yi hep birlikte yılda ortaklama yüzde 5,7 büyüyen bir ülke haline getirdik. AB'ye güya hala üye olacağız IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolar 2018'de sıfır oldu.

Ekonomi diyorlar ya... Ey Bay Kemal, Ey Muharrem, siz bu işlerden anlamazsınız. Çırak bile olamadınız.

Türkiye geçtiğimiz 10 yılda neredeyse 8 milyon ilave istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı. 'Ekonomi' diyorlar ya... Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar, Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran'dan sonra biz çekeceğiz.

Bay Kemal burayı da iyi dinle. Sizin otomobile motomobile kafanız basmaz. 2002'de 91 bin adet otomobil satılan Türkiye'de geçen yıl 723 bin otomobil satıldı.

'ESKİ STADIN YERİNİ 'MİLLET BAHÇESİ' YAPIYORUZ'

Eski stadın yerini inşallah 'Millet Bahçesi' yapıyoruz. TOKİ orayla ilgili bir satış akdi yapmış fakat bugün TOKİ ile de görüştüm orayı satın alan arkadaşla da gerek TOKİ gerek belediye başkanım görüşmeleri yaptı farklı bir yerden onlara yer verecekler. Sayın başkana sesleniyorum proje çalışmalarının bir an önce başlaması lazım ama beton ağırlıklı değil yeşil ağırlıklı.

DEDELERİ DE BÖYLEYDİ

Yap/İşlet/Devret (BOT) ile... Muharrem bu işlerden anlamaz. Ne işim var bunlarla diyor. Osmangazi Tüneli'ni mi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü mü yıkacaksınız? Bunların hayatında yapmak yok yıkmak var. Bunların dedeleri de böyleydi. Bu CHP zihniyeti budur. Ben BOT diyorum o diyor ki BOT nedir? Öğrenecek ama öğrenene kadar kampanya bitecek. Onlar gelsin sadece Erdoğan'a çaksın. Siz vurdukça biz güçleniriz.

Sakarya'ya 2002'ye kadar ne yapmışlar biliyor musun? 133 kilometre bölünmüş yol yapılmış. Biz buna 268 kilometre daha ekledik. Düşünebiliyor musunuz? 79 senede ne yapılmış? Biz 16 senede ne yapmışız?"

2. ÜNİVERSİTE

Sakarya'ya 21 katrilyonluk yatırım yaptık. İnşallah ikinci üniversiteyi de kazandırıyoruz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaErdoğanSakaryaSakarya Yeni üniversite
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