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ÇOMÜ’DEN AÇILIŞ! YENİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİNASI HİZMETE AÇILDI!

Demirören Haber Ajansının haberine göre Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesinde yapılan Eğitim Fakültesi hizmet binasının açılışı yapıldı.

ÇOMÜ’DEN AÇILIŞ! YENİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİNASI HİZMETE AÇILDI!

Demirören Haber Ajansının haberine göre Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesinde yapılan Eğitim Fakültesi hizmet binasının açılışı yapıldı.

22 Mart 2019 Cuma 15:36
ÇOMÜ’DEN AÇILIŞ! YENİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİNASI HİZMETE AÇILDI!

Demirören Haber Ajansının haberine göre Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesinde yapılan Eğitim Fakültesi hizmet binasının açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Yücel ACER Anafartalar Yerleşkesinin ÇOMÜ’nün doğduğu yer olduğunu belirterek "Bünyesinde 50 derslik, 9 laboratuvar, 1 konferans salonu, 1 kütüphane, resim müzik ve materyal atölyeleri, drama salonu, 1 Japon kültürü aktivite odası, mescit, 3 seminer salonu, 8 çok amaçlı salon, 198 akademik ve idari personel ofisi, 2 yemek salonu, 1 kafeterya, depolar, kazan dairesi, sığınak ve kapalı otopark ile toplam 26 bin metrekare kapalı alanı barındırıyor. Bu yerleşkenin eğitim kapasitesi ve kalitesini artırmak amacıyla cepheleri ve renkleri kentsel doku dikkate alınarak erişilebilirlik prensiplerine göre ve engelli kullanımına uygun, kapalı otoparkı ile çevreye trafik yoğunluğunu artırmadan otopark çözümü getirilmiş, kampüs alanının tamamı için yapılan mastır plana göre tasarlanmış eğitim fakültesi binamız Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde şubat ayında hizmete başlamıştır. Çevresinde düzenlenecek peyzaj ve rekreasyon alanları ile kent merkezinde yeşil alan ihtiyacına da cevap verecektir" dedi.

Son Güncelleme: 22.03.2019 15:37
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