ÇOCUKLARIN VERİMLİ BİR YAZ TATİLİ GEÇİRMESİ İÇİN 4 ETKİNLİK KİTABI ÖNERİSİ

Çocukların dinlenmesi ve kendini geliştirmesi için mükemmel bir fırsat olan 3 aylık yaz tatilini etkinlik kitapları ile eğlenceli, bilgilendirici ve verimli geçirmeleri mümkün. Yaz tatilinde zamanlarının büyük bir çoğunluğunu telefon, tablet ve bilgisayar başında geçiren çocuklar, abm Yayınevi tarafından yayımlanan 4 farklı etkinlik kitabı ile dijital dünyadan uzaklaşarak hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeye daha fazla zaman ayıracak.

1. Alice’in Labirentleri, Ara, Bul ve Say!

Gözlerim çok keskin diyenlerden misin? Zor görevleri başarmada üstüme yoktur mu diyorsun? O zaman bu kitaba bayılacaksın! Haydi Alice’le birlikte Beyaz Tavşan’ın deliğine in! Aşağıda seni bekleyen Harikalar Diyarı her zamankinden daha da ilginç! Delikten kurtulmanın tek yolu var: Alice’nin Harikalar Diyarı’ndaki maceralarına katılmak ve daha önce hiç karşılaşmadığın karakterlerle bir olup dev labirentlerin içinde yol bulmak!

Kitap Adı: Alice’in Labirentleri, Ara, Bul ve Say!

Yazan ve Resimleyen: Agnese Baruzzi

Genel Yayın Yönetmeni: Ö. Çağla Acar

Sayfa Sayısı: 56

Ebat: 21 cm x 29,7 cm

Etiket Fiyatı: 29,90 TL

Yayınevi: abm Yayınevi

2. Çiz ve Tamamla

Hey, o bir daire mi? Yoksa gezegen mi? Acaba bir üçgen mi? Ya da füze mi? O şekil, sen ne istiyorsan o olacak! Hayal gücünü özgür bırak ve bu kitaptaki çılgın şekilleri kendi istediğin şeye dönüştür! Ya da her sayfada sana verdiğimiz ilginç fikirleri kullanarak keyifli zaman geçir. Geometrik şekilleri kullanarak yaratıcılığını test edeceğin ve geliştireceğin birbirinden şaşırtıcı oyun ve fikirler bu kitapta seni bekliyor.

Kitap Adı: Çiz ve Tamamla

Yazan ve Resimleyen: Agata Królak

Genel Yayın Yönetmeni: Ö. Çağla Acar

Sayfa Sayısı: 56

Ebat: 21 cm x 29,7 cm

Etiket Fiyatı: 29,90 TL

Yayınevi: abm Yayınevi

3. İsim Şehir Hayvan Bitki Eşya

Bilgi hazinenizi geliştirmenizde size yardımcı olurken, aynı zamanda boyama ve çizim aktiviteleri ile yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanız için tasarlanmış eğlenceli bir aktivite kitabı. Alfabemizdeki harflerden yararlanılarak oluşturulan bu kitapta, bildiğiniz ve araştırdığınız isimleri ve şehirleri siz yazıyorsunuz; 160’ı aşkın hayvan ve eşya, 150’yi aşkın bitki türü ise sizin tarafınızdan keşfedilmeyi, renklendirilmeyi ve tasarlanmayı bekliyor! İsim-Şehir-Hayvan oyunu esas alınarak hazırlanan bu kitapla eğlenerek öğrenmeye hazır mısınız?

Kitap Adı: İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya

Yazan ve Resimleyen: Alp Gökalp

Genel Yayın Yönetmeni: Ö. Çağla Acar

Sayfa Sayısı: 80

Ebat: 21 cm x 29,7 cm

Etiket Fiyatı: 27,69 TL

Yayınevi: abm Yayınevi

4. Doğada Saklambaç: Ara, Bul ve Say!

Gözlerim çok keskindir diyenlerden misin? Zor görevleri başarmada üstüme yoktur mu diyorsun? O zaman bu kitaba bayılacaksın! Bu kitabın birbirinden renkli çizimlerle süslenmiş sayfalarında birçok hayvan gizleniyor. Şimdi dikkatle onları bul, kaç tane olduklarını say, sonra da kitabın arkasındaki cevaplara bakarak ne kadarını bulabilmişsin kontrol et! Çöllerden kutuplara, vahşi ormanlardan okyanusların derinliklerine bulman gereken yüzlerce hayvan var! Ne duruyorsun, haydi başla!



Kitap Adı: Doğada Saklambaç

Yazan ve Resimleyen: Agnese Baruzzi

Genel Yayın Yönetmeni: Ö. Çağla Acar

Sayfa Sayısı: 56

Ebat: 21 cm x 29,7 cm

Etiket Fiyatı: 27,69 TL

Yayınevi: abm Yayınevi

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