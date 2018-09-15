Çoban Musa Diş Hekimliğini Kazandı!..

Şanlıurfa'ya bağlı Siverek ilçesinde çobanlık yapan Musa Keçikıran, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı üniversiteye hazırlık kurslarına katılarak üniversite sınavına hazırlandı. Vaktinin büyük çoğunluğunu çobanlık yaparak geçiren arta kalan zamanlarında ders çalıştığını ifade eden Çoban Musa mükemmel bir örnek sergileyerek Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandı.

Yaşadığı Kümetaş mahallesine 20 kilometre uzaklıktaki Siverekk Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan üniversite hazırlık kurslarına katılan 19 yaşındaki Musa Keçikıra hem çobanlık yapıp hem sınavlara hazırlandı.

Ailesine yardımcı olmak için çobanlık da yapan Musa Keçikıran, girdiği üniversite sınavında Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanarak yaşıtlarına büyük bir örnek olmayı da başardı.

Keçikıran ailesinin 11 çocuğundan beşincisi olan Musa Keçikıran, 2017 yılında da üniversite sınavına girdiğini fakat istediği bölümü kazanamadığı için tercih işlemlerini yapmadığını ifade etti.

Geçim kaynakları olan hayvanları otlatırken bir yanda da derslerine çalışan 19 yaşındaki Musa Keçikıran şöyle konuştu:

"Sabah uyandığımda ilk işim hayvanların yemini vermek oluyordu. Daha sonra ise ilçe merkezindeki halk eğitim merkezinin açtığı üniversiteye hazırlık kursuna katıldım. Eve tekrar gelince de yine koyunlarla ilgilenirdim. Arta kalan vaktimde ders çalıştım. Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandım. Çok mutluyum."

Babasının okuyamadığı için hep kendilerine okumaları yönünde telkinlerde bulunduğunu dile getiren Keçikıran, "Babam maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadı. Bizim okumamız için de elinden geleni yaptı. İki ablam da şu an üniversitede okuyor. Allah babamdan razı olsun. Çok şükür emeklerini ve ümitlerini boş çıkarmadık." dedi.

Anne Bedriye Keçikıran ise Musa'nın çok kısıtlı imkanlarla okuduğunu belirterek, oğlunun hem çobanlık yaptığını hem de derslerini aksatmadığını ifade etti.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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