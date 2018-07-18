Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak!..

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS sınavı yapıldı. MEB tarafından düzenlenen İOKBS sınavı eski isimleri ile bursluluk veya PYBS sınavı sonuçları için bekleyiş sona ermek üzere... Sınavı kazananlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmi, örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri durumunda bursluluk hakkında yararlanabilirler. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanacak. Peki sınav sonuçlarına göre başarılı olanlar ne kadar burs alacak? İşte bursluluk sınavını kazananların ne kadar burs alacağına dair ayrıntılar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Haziran’da Milli eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavından sonra gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi. Bursluluk sınavı sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen tarih 18 Temmuz 2018 tarihiydi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerini katıldığı İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. PYBS sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması bekleniyor. İOKBS sonuçları 18 Temmuz'da “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinde ilan edilerek duyurulacak.

BURSLULUK SINAVI 2018 ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk parası alabilirsiniz. Bursluluk ücretleri yaklaşık Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında ödenmekteir. Yani burs parası üç aylık döenmler ödenir. 3 ay da bir burs parası ödemesi yapılır.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL

ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

1. Bu e-kılavuz 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği” ve Eylül 2016 tarihli ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına (İOKBS) başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

3. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girerek bursluluk hakkı kazanan öğrenciler bursluluk hakkından yararlanamaz, sınav sonucu açıklandıktan sonra başvuru şartları ile ilgili geriye dönük düzeltme işlemi yapılamaz ve öğrenci velisi ile okul müdürlükleri düzeltme talebinde bulunamaz.

4. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar idari ve malî açıdan sorumlu olduklarından, burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyecektir. Belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik ederek başvurmak istediği kontenjana ilişkin belgelerini tamamlayan öğrencilerin işlemleri yapılarak “2018 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU” komisyon üyeleri tarafından imzalanacaktır.

5. İOKBS'yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru

yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü

sorumludur.

6. İOKBS'yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmelerine ilişkin bu e-Kılavuzda yer alan kurallar, bu Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girmiş olan yasama, yürütme ve yargı kararları gereğince değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Bakanlıkça belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

7. Yukarıda belirtilen hususlarda oluşabilecek herhangi bir hata durumunda Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) sorumlu değildir.

8. Emekli öğretmenlerin bilgilerinin MEBBİS kayıtlarında yer almaması durumunda başvuru süresi içerisinde emekli olduklarına dair belgeyle birlikte il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerine başvurarak durumlarını MEBBİS kayıtlarına işletmeleri gerekmektedir.