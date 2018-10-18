Burs ve Kredi Başvurularında Son Gün Yaklaşıyor

Yükseköğretim programına ilk defa girmeye hak kazanan gençler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri, burs ve kredi başvurularını 21 Ekim 2018 tarihine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yapılan açıklamaya göre, burs ve kredi hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim 2018 Pazar günü saat 23:59'a kadar başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor

DEĞERLENDİRME SONUCUNA GÖRE BURS VE KREDİ

Başvuru yaptıktan sonra başvuru işlemlerinde değişiklik ve güncelleme yapmak isteyen öğrenciler, 21 Ekim 2018 saat 23:59'a kadar yani son güne, son saate kadar bilgilerini güncelleyebilirler.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından kamu kurumları aracılığıyla doğrulanacak. Başvuruların tamamlanmasından sonra yapılan değerlendirme neticesinde mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve öğrenim kredisi verilecek.

DİKKAT! BAŞVURULAR GEÇERSİZ OLABİLİR!

Başvuru esnasında hatalı,eksik ya da yanlış öğrenim bilgisiyle burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak. Bu noktada başvuru işlemlerini yaparken doğru ve eksiksiz bilgiler vermek gerekiyor.

Şehit ve gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile % 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcular, Kredi Yurtlar Kurumu bursundan öncelikli olarak faydalanabilecekler.

Başvuru esnasında öncelik durumu şehit ve gazi çocuğu (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belgeyi Kredi Dairesi Başkanlığına 28 Ekim 2018 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

Diğer öncelikli öğrencilerin ise belge göndermesine gerek olmayıp, öncelik durumları, Bakanlık tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde teyit edilecek.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA