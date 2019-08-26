Burs rehberi! Hangi kurum kaç lira veriyor?

Zorlu bir sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler, 6 Ağustos’ta açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından kazandıkları üniversitelere kayıt yaptırmaya başladı. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, yeni eğitim dönemi için ise burs arayışına başladı.

BİN 500 LİRALIK DESTEK

Üniversite öğrencilerine pek çok Sivil Toplum Kuruluşu (STK), vakıf, şirket ve oda, eğitim-öğretim süreleri boyunca eğitim bursu veriyor. Burs süresi 9 ile 12 ay arasında değişirken, aylık ödemeler 250 liradan başlayıp, bin 500 liraya kadar yükseliyor. Başvurular kurumların internet siteleri üzerinden online olarak yapılırken, her kuruluşun burs verme kriteri ise birbirinden farklılık gösteriyor. İşte üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar:

BAZI DURUMLARDA KESİLİR

Öğrencinin okulu bitirmesi, bir üst okula devam etmemesi veya okuldan ayrılması, burs başvurusu formundaki cevaplarında hakkında yapılan inceleme sonucunu etkileyecek şekilde farklılık bulunduğunun anlaşılması, öğrenim durumunda büyük bir gerileme olması, öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almış olması, 3 aydan fazla burs ücretini almamış olması, istenen bilgi ve belgelerin zamanında iletilmemesi durumunda kesilir.

HANGİ KURUM KAÇ LİRA VERİYOR?

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI:



Başvurular 1-30 Eylül arasında ‘isov.org.tr’den yapılacak. Sadece İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarının öğrencilerine burs veriliyor. Geçen yıl 450 TL olan burs miktarının artıp artmayacağı eylülde belli olacak.



İSTANBUL TİCARET ODASI: Burs başvuru tarihi eylülde ‘ito.org.tr’de açıklanacak. İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans öğrencileri ve ÖSYM tarafından yüzde 100 bursla vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilere burs veriliyor. Geçen yıl burs miktarı 665 TL’ydi. 9 ay boyunca burs veriliyor.

SOSYAL YARDIM VAKFI: Burs başvurusu 19 Ağustos’ta başladı, 13 Eylül’de sona erecek. Aylık 400 TL burs veriliyor. Vakfın bursuna sadece tıp, eczacılık, hemşirelik, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerinde okuyan öğrenciler başvurabilecek. Başvurular, belirtilen tarihlerde ‘ssyv.org.tr’den yapılabilecek.



VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:



Başvurular, 15 Eylül-30 Ekim arasında yapılacak. 8 ay boyunca aylık 250 TL ödenecek. Anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere öncelik tanınıyor. Başvurular, sadece ‘vgm.gov.tr’den yapılabilecek.

VEHBİ KOÇ VAKFI: Başvurular, 2-30 Eylül arasında vakfın web sitesi üzerinden yapılacak. Vakıf, geçen yıl aylık 625 TL burs verdi. Bu yılki miktar eylül ayında netleşecek. 10 ay süre ile verilen burs, sadece belirlenen devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere veriliyor. Okul listesi, ‘www.vkv.org.tr’ de.

SABANCI VAKFI: Burs, üniversiteye girişle başlayıp mezuniyete kadar sürüyor. Geçen yıl lisans öğrencileri için aylık 600 TL olan burs miktarı, bu yıl eylülde belirlenecek. Sadece Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul- Cerrahpaşa, İTÜ, Marmara, ODTÜ ve Yıldız Teknik üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs veriliyor.

TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV): TEV’in üniversite öğrencilerine yönelik 2 bursu var. Biri başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilen ‘TEV Üniversite Bursu’. Aylık 700 TL. İkincisi de üniversite sınavında ilk 5 binde yer alan öğrencilere verilen ‘TEV Üstün Başarı Bursu’. Bu burs aylık 1.400 TL. 9 ay verilen burslar için 1-22 Eylül’de ‘tev.org.tr’den başvuru yapılabilir.

MEHMET ZORLU VAKFI: Belirlenen devlet ve vakıf üniversitelerinin sadece iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik, hukuk, endüstriyel tasarım, matematik, fizik ve kimya bölümlerinde okuyan, başarı ve ihtiyaç kriterini karşılayan öğrencilerine burs veriliyor. Başvurular, burs kapsamındaki üniversitelerin burs ofislerine yapılıyor. 9 ay ödeniyor. www.mzv.org.tr

TOPLUM GÜNÜLLÜLERİ VAKFI:

Başvurular, 2 Eylül-2 Ekim tarihler arasında ‘tog.org.tr’den yapılacak. Aylık burs miktarı 250-500 TL arasında olup, 10 ay süreyle veriliyor. Burs alan öğrencilerin haftada en az 4 saat ya da ayda en az 16 saat Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesindeki projelerde ve etkinliklerde gönüllü çalışmalar yapması bekleniyor.

TEKFEN VAKFI: TEKFEN

Vakfı için başvurular, 9-22 Eylül arasında online yapılacak. Başarılı ve maddi ihtiyacı olan öğrencilere öncelik tanınıyor. Burs ödemesi, kasım-mayıs ayları arasında yapılıyor. İlk aya mahsus, aylık burs miktarının iki katı ödeme oluyor. Geçen yıl aylık 650 TL burs ödendi. Yeni dönemde bu tutar revize edilecek. www.tekfenburs.org

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Kurumların aradığı koşullara sahip burs adayları, belirlenen tarihler arasında başvuru yapıyor. Başvurular genellikle kurumun web sitesinden alınıyor. Az sayıdaki kurum, üniversitelerin burs ofisleri üzerinden işlem yapıyor. Başvurular kurum tarafından değerlendirilerek, uygun görülenler mülakata çağrılıyor. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden online başvuru sırasında verdikleri bilgileri teyit eden belgeler talep ediliyor. Belgelerini eksiksiz tamamlayanlar burs alıyor.

TÜBiTAK’A BAŞVURULAR EKiMDE

Burstan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda belli sıralamada yer alarak, TÜBİTAK’ın belirlediği alanlara yerleşen öğrenciler yararlanıyor. Başvurular ekimde başlıyor. Aylık burs miktarı 750 TL ile 2 bin TL arasında. Ulusal Bilim Olimpiyatları ve Uluslararası Proje Yarışması’nın sonucuna göre ÖSYM kılavuzunda belirtilen bölümlere yerleşen öğrencilere de aylık 1750 TL ile 5 bin TL arasında burs imkanı tanınıyor.

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