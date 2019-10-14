Burs alacaklara müjde! Burs ücretleri artacak mı? 2019 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitim hayatı boyunca destek sağlamak amacıyla verilen burs ve kredi başvurularında geri sayım başladı. Burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru takvimini araştırıyor. Başvuru takvimi beklenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan burs ücretleri konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, 2019 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ücretleri artacak mı? İşte cevaplar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK tarafından yapılan açıklamada, "Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denilmişti.

ÖSYM tarafından DGS ek tercihleri 1-7 Ekim'de yapıldı. DGS yerleştirmelerinin,bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Dikey geçiş ek tercihlerin tamamlanmasının ardından KYK burs ve kredi başvuruları başlayacak. Buna göre, KYK burs ve kredi başvurularının Ekim ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Başvuru tarihi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

KYK BURS ÜCRETİ ARTACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmada öğrencilere müjdeyi verdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması...

"Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir."

BURS KİMLERE VERİLİR?

* Ön lisans öğrencileri,

* Lisans öğrencileri,

* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

* Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

* ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

* Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILMAKTADIR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen 'öncelikli burs verilecek öğrenciler' kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.