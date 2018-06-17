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Bu Bölümleri Okuyanlara 700 TL Burs Verilecek

Üniversite sınavlarının yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen konuların başında, hangi bölümlerde okuyan öğrencilere başarı bursu verildiği konusu oldu.

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Bu Bölümleri Okuyanlara 700 TL Burs Verilecek

Üniversite sınavlarının yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen konuların başında, hangi bölümlerde okuyan öğrencilere başarı bursu verildiği konusu oldu.

17 Haziran 2018 Pazar 09:41
Bu Bölümleri Okuyanlara 700 TL Burs Verilecek

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada üniversite adayına ayda 700 lira burs verileceğine yer verildi.

YÖK'ten alınan son dakika bilgilerine göre, üniversite sınavına girecek ve sınav sonunda stratejik alanları tercih edecek başarılı öğrencilere ayda 700 lira burs verilecek. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Yekta Saraç, yaptığı son açıklamada üniversite sınavına girecek 2 milyon öğrenciye burs verileceğini söylerken; burs verilecek bölümlere Veterinerlik, Uzay ve Astronomi bilimlerinin de eklendiğine yer verildi. Türkiye için gelecekte stratejik olacak ve uzman yetiştirilmesi öncelikli olan bölümleri tercih eden öğrencilere burs programı başlattı. 23 bölüme uygulanan burs programı bu yıl toplamda 36 bölüme çıkarıldı. Aylık 700 TL burs verilecek burs için tek şart ise ilgili bölümleri ilk üç tercih olarak yapmak ve bu bölümlerden birine yerleşmek.

5 PROGRAM DAHA EKLENDİ

2018-2019 eğitim öğretim yılı için YÖK Başarı Bursu verilen lisans programları kapsamına 5 lisans programını daha eklendi. Veteriner Fakülteleri ile birlikte Astronomi ve Uzay Bilimleri', 'Uzay Bilimleri ve Teknolojileri', 'Hidrojeoloji Mühendisliği' ve 'Tohum Bilimi ve Teknolojisi bölümleri de bu bursun kapsamına alındı.

Temel bilimler programlarında; biyoloji, fizik, kimya, matematik programlarına, ziraat programlarında; bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel üretim ve teknolojileri, biyosistem mühendisliği, gıda teknolojisi, hayvansal üretim ve teknolojileri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, organik tarım işletmeciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal genetik mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, ziraat mühendisliği programları, orman endüstrisi mühendisliği...

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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