Bu Bölümden Mezun Olana 3500 Dolarla Staj İmkanı!

Amerika’nın açtığı program sayesinde gastronomi mezunları; yurtdışı deneyimi kazanıyor ve uluslararası zincir markaların iş yapma biçimlerini öğrenme fırsatı kazanıyor.

Adaylar özgeçmişlerine ekleyecekleri bu deneyim ile ülkeye döndüklerinde de iyi şartlarda çalışmayı garanti altına alıyor.

Özellikle gastronomi mezunları ve aşçılar son dönemde Amerika’dan gelen cazip tekliflerle farklı deneyimler kazanma şansı yakalıyor.

Yılda 50 bin kişinin faydalandığı staj programı Türkiye’deki gastronomi mezunlarına özel açtığı kontenjanlarla yeni mezunları çalışmaya davet ediyor.

Amerika gastronomi alanında çalışanlara özel açtığı staj programıyla Türkiye’deki aşçıları ve gastronomi mezunlarını dünyanın en iyi otellerinde çalışmaya davet ediyor.

Staj olarak adlandırılan bu çalışma programı 12 ay sürebiliyor.Amerika’da Nerede, Ne Kadar Kazanılır? Oxford House'un derlediği örnek işler:



Otel Adı: Courtyard Marriott Residence Inn Downtown Austin



Konumu: Austin, TX

Ortalama aylık maaş: minimum 2000 DolarOtel Adı: Omni Dallas Hotel



Konumu: Dallas, TXOrtalama aylık maaş: minimum 2000 Dolar



İşe başlangıç tarihi: Haziran – Aralık 2019Otel Adı: JW Marriott Austin



Konumu: Austin, TX

Ortalama aylık maaş: minimum 2000 DolarOtel Adı: Westin Austin Downtown



Konumu: Austin, TX

Ortalama aylık maaş: minimum 2000 Dolar

Grandedu'nun derlemesine göre programa turizm otelcilik ya da dengi bir bölümde okuyan ya da mezun olmuş ve mezuniyetinin üzerinden 1 yıl geçmemiş ya da ilgili alanda en az 5 yıl tecrübeli, en az orta seviyede İngilizce konuşabilen, 18-35 yaş arası kişiler başvurabilmektedir.

Bu programda haftalık 32 - 40 saat arası çalışan stajyerler saatlik 10 – 15 USD arası maaş alabiliyor.GlobalVizyon'un derlediği ücretsiz staj örnekleri;



Pozisyon: Web Grafik Tasarımcısı



Staj Yeri: San FranciscoSüresi: 3-6 ay



Stajyer niteliği: Mükemmel İngilizce bilgisi, en az basit düzeyde HTML ve web tasarım bilgisi, Microsoft Office ve Adobe Creative Suite bilgisiPozisyon: Satış & Marketing



Staj Yeri: LouisianaSüresi: 3-6 ay



Stajyer niteliği: Mükemmel İngilizce bilgisi, üniversite mezunu olmak, satış ve müşteri ilişkileri alanında tecrübeye sahip olmakPozisyon: Sanat Yönetmeni



Staj Yeri: San FranciscoSüresi: 3-6 ay



Stajyer niteliği: Mükemmel İngilizce bilgisi, üniversite mezunu olmak, sanat tasarımında tecrübeye sahip olmak, dijital formatta portfolyoya sahip olmak

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