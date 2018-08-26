Böyle Güzel İnsanlarda Var : Yöneticisi olduğu okulun yemekhane inşaatında çalışıyor

Zonguldak'ta eğitim veren bir okulda müdür vekilliği yapan Soner Arslanoğlu, yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi için öğrencilere yapılan yemekhanenin inşaatında var gücüyle çalışıyor.

Zonguldak'a bağlı Alaplı ilçesindeki Gümeli İlköğretim Okulu'nda müdür vekili olarak görev yapan Soner Arslanoğlu, öğrenciler için yapılan yemekhanenin yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi için tabir yerindeyse inşaat ustası gibi var gücüyle çalışıyor.



İlçeye bağlı Gümeli beldesinde 108 öğrencisi ve 12 öğretmeni bulunan Gümeli İlköğretim Okulu'na 2017 yılında atanan 15 yıllık eğitimci Soner Arslanoğlu, taşımalı eğitim sistemiyle okula gelen öğrencilerin tabldot şeklinde verilen yemekleri sınıflarına götürürken döktüğüne şahit oldu.



Sınıflarda oluşan yemek kokusu nedeniyle okula yemekhane yapılmasının öğrenciler için faydalı olacağını düşünen Soner Arslanoğlu, bazı belediyeler ve hayırseverlerin yardımlarıyla inşaat malzemeleri temin ederek yemekhane yapımı için kolları sıvadı.



Öğretmenler, veliler ve belediye işçilerinin de destek verdiği, yaz tatilinde tek başına çalıştığı yemekhane inşaatında tuğla ören, beton döken, sıva ve boyanın yanı sıra kaynak yapan Soner Arslanoğlu, gençlik yıllarında çalıştığı inşaatlarda edindiği tecrübeyi öğrencilerine yaptığı yemekhaneye aktarıyor.



Hem öğrencilerin uygun şartlarda yemeklerini yiyebilmelerini sağlamayı hem de velilerin eğitime bakış açılarında pozitif etki yaratabilmeyi hedefleyen Soner Arslanoğlu, yapacağı 80 metrekarelik yemekhaneyi Zonguldak Valiliği'nin destekleriyle yeni eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi hedefliyor.

Soner Arslanoğlu, fizibilite çalışması yaparak okulun ihtiyaçları tespit ettiklerini ifade etti.



Eksikliklerin tamamlanıp eğitimin en iyi şekilde ilerleyebilmesi için öğretmenlerle ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatan Arslanoğlu, şu açıklamaları yaptı;



"Çocuklarımız taşımalı eğitim sistemiyle geldiği için tabldotla yemeklerini yiyor. Yemeklerini koridorun başında alıp sınıflarına kadar götürüyorlar. Yemeğin yarısı dökülüyor ve koku oluşuyor. Bu aksaklığı tespit ettik ve hemen çalışmasına başladık. Okulumuzda olmayan yemekhane ihtiyacını hissettik. Belediyelerle görüşmeler yapıp iş adamlarından yardımlar alarak böyle bir projenin içerisine girdik. Alt katı depo, üst katı yemekhane olmak üzere inşaata başladık."



Müdür vekili Soner Arslanoğlu, yemekhane yapımında belediye işçileri, veliler ve öğretmenler olmak üzere herkesin katkısı olduğunu belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti;



"Çocuklar geleceğimiz. Çocuklara yatırım yapan hiçbir ülke geri kalmamıştır. Amacımız bina yapmak veya okulu sadece boyamak, güzelleştirmek değil. Bu bir araçtır. Amacımız; eğitimde kaliteyi yakalamak için gerekli olan ortamı sağlamak. Bunun güzelliklerini kısa dönemde de yaşamış olduk. Bursluluk sınavını iki öğrencimiz kazandı, 'nitelikli okullar' dediğimiz okullara bir öğrencimiz yerleşti. Amacımız; kaliteli eğitimle öğrencilerimizin vatanını ve milletini seven bireyler olmasını sağlamak. Bu anlamda elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz."



Ülke genelinde birçok meslektaşının bu tür çalışmalar yaptığını bildiğini dile getiren Soner Arslanoğlu, fedakarlık yapan öğretmenler sayesinde çocukların iyi bir geleceğe sahip olacağına dikkat çekti.



Arslanoğlu, üretmenin ve çok çalışmanın önemli olduğunun altını çizerek, "Burada millet devlet el ele. Birlikteliğin ve imece usulünün en güzelini yaşıyoruz. Yeter ki destek olmak istenen bir durum söz konusu olsun, burada herkes elinden gelen çabayı gösteriyor." diye konuştu.



Birçok kişi tarafından "örnek okul" olarak gösterildiklerini kaydeden Arslanoğlu, okulun beyaz bayrak aldığını, temizlik anlamında herhangi bir şikayetin olmadığını, başarılı olmak için çok çalışan bir okulda hizmet verdiklerini aktardı.



Arslanoğlu, çocuklarımızın daha iyi bir ortamda eğitim görmesi için ellerinden geleni yaptıklarına işaret ederek, "Temiz, nezih, pırıl pırıl, araç gereçleriyle dört dörtlük bir okul haline getirmemiz gerekiyor. Yönetici olarak mazeretsiz bir şekilde elimizden gelenin daha fazlasını yaparak koşturmamız gerekiyor." dedi.



Belde sakinlerinden Cemal Koçdemir de Soner Arslanoğlu'nun göreve başladığı andan itibaren okul için elinden geleni yaptığını anlatarak, "Yemekhane ihtiyacı vardı. Çocuklarımız sınıflarda yemek yiyordu ve okulun içi yemek kokuyordu. Yemekhane yapılması çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; NTV - Hürriyet

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