Bölünen Üniversitelerin Adı Ne Olacak? Cumhurbaşkanı Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bölünen üniversiteler ile ilgili önemli açıklama geldi.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali kapsamında gençler ile biraraya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin merak ettiği sorulara cevap veriyor.

''Seçme yaşı 18 seçilme yaşı 25'' diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''zor olan seçilmek değil seçmek'' dedi. Erdoğan bazı liderlerin ''ben Taksim meydanına dört ayaklı koysam seçtiririm'' sözlerini hatırlattı.

''Biz kendimizi (siyasette bir noktaya gelmek için) 30'a kilitlemişitk fakat 30'a kilitlerken, biz siyaseti daha üniversite sıralarında parti çatısı altında yaşadık ve yaptık. Bizim zamanımızda propaganda metotları farklıydı, biz duvaralara afiş asardık. Anacığım beni balkonunda beklerdi ben afiş asmaktan gelirdim''şeklinde konuştu.

AK PARTİ İÇİN SEÇİM SÜRECİ

İttifak ve Cumhurbşkanlığı seçimi sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Koreden gelirken gerekli çalışmaları arkadaşlarımla yolda yaptık, bu akşam nihai şeklini verip Pazar günü İstanbul il kongresinde manifestomuzu açıklayacağız.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan seçime hazırlıksız yakalanıldığı noktasında ''bu işlerin hazırlığı olmaz, bizim hazırlığımız hep var, onların bir Osmangazi köprüsü var mı'' ifadesini kullandı.

BÖLÜNEN ÜNİVERSİTELER

Üniversitelerin köklü isimlerinden ayrılmasını istemeyenlerin görüşünü ifade eden soruya Erdoğan ''Mevcut isimlerden ismi kalkan kaldırılan yok'' açıklamasını yaptı. Erdoğan, ''İstanbul Üniversitesi'nin şu andaki 105 binlik kapasitesi, kaliteyi düşürüyor. Bu nedenle YÖK ile görüşme yaptık YÖK bir çalışma yaptı. Bunu yaptıktan sonra ''burayı ikiye bölelim'' dediler, ''fakültelerdeki sayıda öğrenci kapasitesi gözönüne alınmak üzere düzenleyelim'' teklifi ile geldiler. Cerrahpaşa Tıp ve Çapa tıp konusunda tepki aldık. Dekanlar ile YÖK başkanı bir toplantı yaptı. Her ikisinin de başında İstanbul Üniversitesi ibaresi olacak'' dedi.

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