Bir Kuşak 4+4+4 Sistemi Nedeniyle Geri Kaldı

Cumhuriyet'te Figen Atalay'ın haberine göre eğitim sistemini yeniden düzenleyen ve eğitim uzmanların yoğun uyarılarına rağmen uygulamaya konulan 4+4+4 düzenlemesi ile birinci sınıfa 69 aydan küçük başlayan öğrenciler, büyük yaş grubuna göre akademik ve öğrenim becerisi olarak geri seviyelerde kaldı. 69 aydan büyük ve küçük olan öğrencilerin ilkokula hazır bulunma durumları ve iki yıllık süre içindeki akademik gelişimleri karşılaştırıldı. Araştırma sonuçları 69 aydan küçük olan grubun araştırmaya konu edilen alanların ve alt alanların tamamında büyük yaş grubuna göre tüm dönemlerde dezavantajlı olduklarını ortaya koydu.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Ekber Şahin ve Dr. Çiğdem İş Güzel, eğitimde 4+4+4 düzenlemesi olarak bilinen uygulamanın başladığı 2012-2013 öğretim yılında birinci sınıfa başlayan 2 bin 81 öğrencinin akademik gelişimlerini boylamsal araştırma yöntemi kullanarak dört dönem süreyle takip edip izlediler.

Elde adilen araştırma sonuçları Educational Policy Analysis and Strategic Research adlı derginin 2018 yılı Şubat sayısında araştırma makalesi olarak yayımlandı. Araştırmada 2012-2013 eğitim öğretim yılında 1.sınıfa başlayan öğrencilerin yaşlarının dağılımının 60 ay ile 84 ay gibi geniş bir aralıkta yer aldı.

Şahin ve İş Güzel'in araştırmasında, ilkokula 69 aydan önce başlayan öğrencilerin okula başlama aşamasında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin dikkate alınmadığı, bu durumun izleyen dönemlerde öğrencilerin akademik başarılarına olumsuz yansıdığına dikkat çekildi.

Bu öğrencilerin Matematik, Türkçe ve Hayat Bilgisi'nin alt alanlarındaki akademik gelişimlerinin 69 aydan büyük başlayan öğrencilere göre daha düşük, aradaki farkın ise anlamlı olduğuna vurgu yapıldı. Küçük yaş grubundaki öğrencilerin aleyhlerine olan bu durum iki yıl boyunca değişiklik göstermedi. Bu öğrenciler için gerekli destekler sunulmaması durumunda izleyen yıllarda öğrencilerin daha fazla gelişimsel problemiyle yüz yüze kalacağı ifade edildi.

Kaynaklar; Cumhuriyet

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