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BİLSEM Sonuçları Hakkında Yeni Duyuru!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan takvimde BİLSEM Bireysel Değerlendirme sonuçlarının 20 Haziran 2018 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti.

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BİLSEM Sonuçları Hakkında Yeni Duyuru!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan takvimde BİLSEM Bireysel Değerlendirme sonuçlarının 20 Haziran 2018 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti.

21 Haziran 2018 Perşembe 18:21
BİLSEM Sonuçları Hakkında Yeni Duyuru!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan takvimde BİLSEM Bireysel Değerlendirme sonuçlarının 20 Haziran 2018 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) tarafından yapılan açıklamada, sonuçların 13 Temmuz 2018 tarihinde duyurulacağı bildirildi. Dolayısıyla takvimde de düzenlemeye gidildi. İşte MEB ODSGM tarafından paylaşılan yeni BİLSEM Takvimi :

2017-2018 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları 13 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacaktır.

TARİH

İŞLEM

19-23 Mart 2018

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtiraz

26-30 Mart 2018

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi

24 Mart- 2 Nisan 2018

Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Randevularının İl Tanılama Sınav Komisyonu Tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü Üzerinden Düzenlenmesi

04 Nisan 2018

Bireysel Değerlendirmeye Alınacak Öğrencilerin e- Okul Sistemi Üzerinden Giriş Belgelerinin Verilmesi

09 Nisan-29 Haziran 2018

Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

13 Temmuz 2018

Bireysel Değerlendirme Sonucunda "Bilim ve Sanat Merkezleri" ne Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin www.meb.gov.tr adresinden duyurulması

16-20 Temmuz 2018

Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz

23-27 Temmuz 2018

Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtirazların

Değerlendirilmesi

03-07 Eylül 2018

Bilim ve Sanat Merkezlerine Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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