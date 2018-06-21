BİLSEM Sonuçları Hakkında Yeni Duyuru!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan takvimde BİLSEM Bireysel Değerlendirme sonuçlarının 20 Haziran 2018 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) tarafından yapılan açıklamada, sonuçların 13 Temmuz 2018 tarihinde duyurulacağı bildirildi. Dolayısıyla takvimde de düzenlemeye gidildi. İşte MEB ODSGM tarafından paylaşılan yeni BİLSEM Takvimi :
2017-2018 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları 13 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacaktır.
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TARİH
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İŞLEM
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19-23 Mart 2018
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Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtiraz
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26-30 Mart 2018
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Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi
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24 Mart- 2 Nisan 2018
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Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Randevularının İl Tanılama Sınav Komisyonu Tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü Üzerinden Düzenlenmesi
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04 Nisan 2018
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Bireysel Değerlendirmeye Alınacak Öğrencilerin e- Okul Sistemi Üzerinden Giriş Belgelerinin Verilmesi
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09 Nisan-29 Haziran 2018
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Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
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13 Temmuz 2018
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Bireysel Değerlendirme Sonucunda "Bilim ve Sanat Merkezleri" ne Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin www.meb.gov.tr adresinden duyurulması
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16-20 Temmuz 2018
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Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz
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23-27 Temmuz 2018
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Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtirazların
Değerlendirilmesi
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03-07 Eylül 2018
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Bilim ve Sanat Merkezlerine Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri