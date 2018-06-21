BİLSEM Sonuçları Hakkında Yeni Duyuru!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan takvimde BİLSEM Bireysel Değerlendirme sonuçlarının 20 Haziran 2018 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) tarafından yapılan açıklamada, sonuçların 13 Temmuz 2018 tarihinde duyurulacağı bildirildi. Dolayısıyla takvimde de düzenlemeye gidildi. İşte MEB ODSGM tarafından paylaşılan yeni BİLSEM Takvimi :

2017-2018 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları 13 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacaktır.