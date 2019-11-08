Bilimi Seven Bir Çocuk Yetiştirmek İçin 5 Yol

Sınıfın Ötesine Geçin

Her dört Nobel Ödülü kazanan bilim insanından üçü bilime olan tutkularını okul ortamının dışında keşfetmişler. Bu yüzden bilime odaklanan okul dışı aktivitelere önem vermekte fayda var. Bunun için sosyal aktivitelere odaklı kulüpleri ya da toplulukları bulmayı deneyin. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse de bunun öncüsü olun.

Bilgisayar Oyunlarına Karşı Çıkmayın

Her oyun çocuğunuzun bilim insanı olması adına atılan ilk adım değil tabii ki. Ancak son zamanlarda çok fazla popüler olan Minecraft bu konuda çok etkili bir oyun. Çoğu öğrencinin kodlama bilimine dair ilgisinin artmasının sebebi olarak bu oyun gösteriliyor. Bu şekilde, çocuğunuzu teşvik edecek oyunlar bulabilir, böylece de hem eğlenmesine hem de bilime olan ilgisinin artmasına yardımcı olursunuz.

Birlikte Keşfedin

Biyoloji hakkında pek bir bilginiz yok mu? Endişelenmeyin. Bilim, cevapları bulmaktan çok cevapların aranması sürecine odaklanıyor. Çocuğunuzu teşvik etmek hem de bir şeyler öğrenmek için onunla beraber keşfe çıkın. National Geographic Çocuk dergisine abone olabilirsiniz, bilim içerikli çocuk programlarını beraber izleyebilirsiniz ya da çocuğunuzun meraklı olduğu konulardaki kitapları okuyabilirsiniz.

Alan Araştırmasına Çıkın

Çocuklarınızı bilim müzelerine, botanik bahçelerine ya da hayvanat bahçesine götürün. Bu şekilde çocuğunuzun ilgisini keşfetmek mümkün olabilir. Belki de bir bilim müzesinde gördüğü makineleri büyükler için üretilmiş olan oyuncaklar olarak düşünecek, geleceğin makine mühendisini yetiştirebilirsiniz.

Klişelerle Savaşın

Bilimin sıkıcı olduğu veya sadece inek öğrencilere has olduğu gibi klişelerle savaşın. Çocuğunuza, bilimin hayatın her köşesinde olduğunu hatırlatın. Kek yapmanın aslında kimya, legolarla inşa ettiklerinin fizik kurallarını içerdiğini ona açıklayın.

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