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Bilim Tohumları Rotasını Edirne’de Tamamladı!

Bayer Genç Bilim Elçileri projesinin gezici birimi olan Bilim Tohumları Ekibi Edirne Enez’de 80 çocukla buluştu. Bilim Tohumları ekibi bu yılki son rotasında çocuklarla birlikte eğlenceli bilimsel deneyler uyguladı ve bilimin günlük hayatın bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Bilim Tohumları Rotasını Edirne’de Tamamladı!

Bayer Genç Bilim Elçileri projesinin gezici birimi olan Bilim Tohumları Ekibi Edirne Enez’de 80 çocukla buluştu. Bilim Tohumları ekibi bu yılki son rotasında çocuklarla birlikte eğlenceli bilimsel deneyler uyguladı ve bilimin günlük hayatın bir parçası olduğuna dikkat çekti.

01 Kasım 2019 Cuma 11:31
Bilim Tohumları Rotasını Edirne’de Tamamladı!

İstanbul, 1 Kasım 2019 Bayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) çocuklara bilimi sevdirmek ve bilim insanı olma yönünde onları yüreklendirmek amacıyla birlikte yürüttüğü ‘Bayer Genç Bilim Elçileri’ projesinin gezici birimi “Bilim Tohumları Ekibi”, bu yılki son rotasını Edirne Enez’de tamamladı.

Gönüllü Bilim Elçileri’nden oluşan ekip Edirne Enez’de çocuklarla, bilimin günlük hayatlarının bir parçası olduğunu keşfetmelerini ve bilime merak duymalarını sağlayacak bir dizi eğlenceli etkinlik gerçekleştirdi. Projeye özel tasarlanan gezici araçla götürülen portatif masa, sandalye ve materyaller sayesinde gittikleri okullardaki çocuklarla birlikte eğlenceli bilimsel deneyler yapan gönüllü ‘Bilim Elçileri; çocukları soru sormak için cesaretlendirmeyi ve onlara bilimin laboratuvar olmadan da hayatın her yerinde olabileceğini anlatmayı amaçlıyor.

2014’ten beri kırsal alandaki çocuklara ulaşmayı hedefleyen Bilim Tohumları Ekibi’nin bu yılki rotasında Trabzon, Kayseri, Urfa, Batman, Kastamonu, Muğla, İzmir, Kars, Eskişehir ve Edirne yer aldı.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2018 mali yılı itibarıyla 117 bine yakın çalışana ve 39,6 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,6 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,2 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
BayerGenç Bilim ElçileriBilim
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