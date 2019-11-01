Bilim Tohumları Rotasını Edirne’de Tamamladı!

İstanbul, 1 Kasım 2019 – Bayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) çocuklara bilimi sevdirmek ve bilim insanı olma yönünde onları yüreklendirmek amacıyla birlikte yürüttüğü ‘Bayer Genç Bilim Elçileri’ projesinin gezici birimi “Bilim Tohumları Ekibi”, bu yılki son rotasını Edirne Enez’de tamamladı.

Gönüllü Bilim Elçileri’nden oluşan ekip Edirne Enez’de çocuklarla, bilimin günlük hayatlarının bir parçası olduğunu keşfetmelerini ve bilime merak duymalarını sağlayacak bir dizi eğlenceli etkinlik gerçekleştirdi. Projeye özel tasarlanan gezici araçla götürülen portatif masa, sandalye ve materyaller sayesinde gittikleri okullardaki çocuklarla birlikte eğlenceli bilimsel deneyler yapan gönüllü ‘Bilim Elçileri; çocukları soru sormak için cesaretlendirmeyi ve onlara bilimin laboratuvar olmadan da hayatın her yerinde olabileceğini anlatmayı amaçlıyor.

2014’ten beri kırsal alandaki çocuklara ulaşmayı hedefleyen Bilim Tohumları Ekibi’nin bu yılki rotasında Trabzon, Kayseri, Urfa, Batman, Kastamonu, Muğla, İzmir, Kars, Eskişehir ve Edirne yer aldı.

Bayer Hakkında Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2018 mali yılı itibarıyla 117 bine yakın çalışana ve 39,6 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,6 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,2 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA