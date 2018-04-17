Başvurular Bugün Başladı: 3 Bin 500 TL Burs Verilecek

Yükseköğretim Kurulunca tarafından bir açıklama geldi.

YÖK tarafından bu yıl ilk defa uygulamaya geçecek ve her yıl tez aşamasındaki 400 araştırma görevlisine yurt dışında burslu eğitim imkanı sağlayacak olan "Doktora yapan Araştırma Görevlileri için Yurt Dışı Araştırma Bursları (YÖK-YUDAB)" Programı başvuruları başladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ilgili akademisyenlere mektup göndererek YÖK-YUDAB hakkında bilgilendirme yaptı. Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefi kapsamında, YÖK olarak birçok yeni programı hayata geçirdiklerine dikkatleri çeken işaret eden Saraç, nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağının bütün çalışmaların hedefi olduğunu, bu hedefe ulaşmak için sürekli yenilik peşinde olduklarını belirtti.

Yükseköğretimde kalitenin en önemli kavram olduğunun altını çizen Saraç, ilk niteliğindeki projelerle Türk yükseköğretimini yeniden şekillendirmeye başlamalarının artık kabul gören bir gerçek olduğunu vurguladı. Saraç, Türkiye'de doktoralı insan kaynağının nicelik olarak artırılmasının yanı sıra niteliği de yükseltmek yolunda gerçekleştirdikleri projelere bir yenisini daha eklediklerini bildirdi. Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, belirlenen öncelikli alanlarda yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılan YÖK-YUDAB ile devlet üniversitelerinde doktora eğitiminde tez aşamasında olan 400 araştırma görevlisine yurt dışında en az 6 ay en fazla 1 yıl süreyle tezleri ile ilgili araştırma yapma imkanı sunulacağını belirten Saraç, "Bu imkan, Yeni YÖK'ün Türk Yükseköğretiminde kalite çıtasının yükseltilmesi yönündeki çabalarında yeni bir merhaledir. Bu proje ile genç bilim insanlarımızın dünya bilim hayatı ile de kucaklaşmasını istiyoruz. Bu proje, doktora yapan istikbalin genç akademisyenlerine yeni bir imkan sunmakta." dedi.

Önümüzdeki günlerde ise doktorasını tamamlamış genç bilim insanlarına yönelik yeni bir proje ile akademinin önüne çıkacaklarını ifade eden Saraç şu ifadeleri kullandı:

"YÖK-YUDAB kapsamında yurt dışında doktora araştırma başvurusu yapmak isteyen araştırma görevlilerinin bugünden itibaren 31 Temmuz'a kadar "https://yoksis.yok.gov.tr/" internet adresinden başvurularını yapabileceklerini bildiren Saraç, bu programa başvuru yapacak araştırma görevlilerinin danışman hocalarından da öğrencilerine rehberlik yapmaları ve onları yönlendirmeleri noktasında katkılarını beklediklerini kaydetti. Bu yıl ilk defa uygulamaya geçecek YÖK-YUDAB kapsamında, her yıl tez aşamasındaki 400 araştırma görevlisine, aylık 2 bin 500-3 bin 500 lira arasında değişen oranlarda burs ile yurt dışında eğitim imkanı sağlanacak"

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