Başvuru Kılavuzu Yayımlandı: 2018 1. Dönem İSG Başvuruları Başladı

ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada İş Sağlığı ve Güvenliği 1. dönem sınavı için başvuruların alınmaya başlayacağına yer verildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018-İSG 1. Dönem Başvuruları Alınacak

2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 1. Dönem Sınavı, 20 Mayıs 2018 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 5-12 Nisan 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacak veya ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 15:30'dan itibaren bireysel olarak yapılacaktır.

2018-İSG Kılavuzu aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup sınava başvuru yapacak adayların Kılavuzda yer alan bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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