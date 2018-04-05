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Başvuru Kılavuzu Yayımlandı: 2018 1. Dönem İSG Başvuruları Başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında İş Sağlığı ve Güvenliği 2018 yılı 1. dönem sınav başvurularının alınmaya başladığına yer verildi.

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Başvuru Kılavuzu Yayımlandı: 2018 1. Dönem İSG Başvuruları Başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında İş Sağlığı ve Güvenliği 2018 yılı 1. dönem sınav başvurularının alınmaya başladığına yer verildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 15:56
Başvuru Kılavuzu Yayımlandı: 2018 1. Dönem İSG Başvuruları Başladı

ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada İş Sağlığı ve Güvenliği 1. dönem sınavı için başvuruların alınmaya başlayacağına yer verildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018-İSG 1. Dönem Başvuruları Alınacak

2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 1. Dönem Sınavı, 20 Mayıs 2018 tarihinde  Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 5-12 Nisan 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacak veya ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet adresinden saat 15:30'dan itibaren bireysel olarak yapılacaktır.

2018-İSG Kılavuzu aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup sınava başvuru yapacak adayların Kılavuzda yer alan bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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IgsIş Sağlığı Ve Güvenliği SınavıÖSYMIsg Başvuru
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