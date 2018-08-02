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Başkasının Yerine Sınava Girmeye Çalışan Kişi Camdan Atladı!..

Akıllara durgunluk veren olay Balıkesir'de yaşandı. Balıkesir Bandırma'da başkasının yerine joker olarak ehliyet sınavına girmek isteyen kişi kimlik kontrolü sırasından tespit edilince camdan aşağı atladı.

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Başkasının Yerine Sınava Girmeye Çalışan Kişi Camdan Atladı!..

Akıllara durgunluk veren olay Balıkesir'de yaşandı. Balıkesir Bandırma'da başkasının yerine joker olarak ehliyet sınavına girmek isteyen kişi kimlik kontrolü sırasından tespit edilince camdan aşağı atladı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 10:39
Başkasının Yerine Sınava Girmeye Çalışan Kişi Camdan Atladı!..

Akıllara durgunluk veren olay Balıkesir'de yaşandı.  Balıkesir Bandırma'da başkasının yerine joker olarak ehliyet sınavına girmek isteyen kişi kimlik kontrolü sırasından tespit edilince camdan aşağı atladı.

Sınav salonunun girişininde kimlik kontrolü yapan görevli personelin joker aday olarak nitelendirilen M.B.'nin başkası yerine sınava girmek istediğini tespit etti. Tespit edilmesinin ardından sınav binasındaki polisten kaçmak isteyen joker aday, sınavın yapıldığı binanın penceresinden aşağı atlayarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayan M.B.'nin iki bacağı kırılırken, topuğunun da zedelendiği öğrenildi.

Adana'da bulunan özel bir sürücü kursu'nda eğitim gören ve sınav için yapılan kontrolde sınava girmesi gereken aday 18 yaşındaki A.A'nın yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan M.B. yapılan kimlik kontrolünde tespit edildi. M.B. tespit edilince polisten kaçmak için Halk Eğitim Merkezi binasının giriş katındaki pencereden bodrum kattaki merdivenlere atladı. Atlama sonucunda iki bacağı kırılan ve topuğu zedelenen M.B. polis gözetiminde Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

M.B. ile ilgili gerekli işlemlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılacağı öğrenildi.

Joker adayın pencereden atladığı anlar kameralara yansıdı.

BALIKESİR/İHA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.08.2018 10:59
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başkasının yerine sınava girmeye çalışan kişi camdan atladı
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