Başkasının Yerine Sınava Giren 24 Kişi Tutuklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlara ücret karşılığında başkasının yerine giren 'joker' diye tabir edilen 24 kişi, tutuklandı.

Şanlıurfa'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan sınavlara iddiaya göre para karşılığında başkasının yerine giren 'joker' diye tabir edilen 24 kişi, tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı polis ekipleri, kentte ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlara para karşılığında başkasının yerine sınava girildiği ihbarı üzerine düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler 'joker' olarak tabir edilen ve sınavlara girmek için sahte kimlik ürettikleri tespit edilen 24 kişiyi evlerine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda sahte kimlik ve sınav giriş belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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