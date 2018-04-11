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Başbakan Yıldırım : Buraya Giren Öğrencilere 2 Bin Lira Burs Hazır

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'dan öğrencilere burs müjdesi geldi.

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Başbakan Yıldırım : Buraya Giren Öğrencilere 2 Bin Lira Burs Hazır

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'dan öğrencilere burs müjdesi geldi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 22:21
Başbakan Yıldırım : Buraya Giren Öğrencilere 2 Bin Lira Burs Hazır

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesindeki Sanayi ve Teknoloji Zirvesine katıldı. Yıldırım burada eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, öğrencilere de burs müjdesi verdi.

Yıldırım , "Toplam 18 OSB ortasında bulunan yarım saatten az bir sürede buralara ulaşan, sanayi ile üniversite işbirliği önemlidir. İdeal şartlar fanus içinde dezenfekte ortamda yaşamaktır. Böyle bir dünya yok. Hayat özel sektörü, üniversitesi, sanat camiası ile her türlü fırsata ve tehdite de açıktır. Hayatta kalmak için her alanda mutlaka var olmalıi mücadele etmeliyiz. Biz o yıllarda okurken üniversitede staj bulamazdık. Mezuniyetin gecikmesi söz konusu oluyor. Bunlar yaşanan şeyler.

Buraya giren her öğrenci 200 TL ile 2 bin TL arasında bursu hazır. Keşke bugünlerde okusaydık. Bulunduğumuz her zaman neyse, sorumluluğumuz var. O zamanı dolu dolu geçirmemiz lazım. Şu an zaman, paradan daha kıymetli. En az bir yabancı dili en iyi şekilde yazacak, konuşacak şekilde kendinizi hazırlamanız lazım. Dünya küresel bir köy haline geldi. Sanal gerçeklik diye bir şey var şimdi... Bunlar tüm üretim alışkanlıklarımızı değiştirecek. Belki bazı mesleklerin artık havası da kalmayacak. Yeni meslekler çıkacak. Doktorların artık işsiz kalabilme riski bile olacak. Neden? Bilişim ile her şey hallolacak. Son 16 yılda kalkınma, sanayi alanında önemli yollar aldık. Ama aldığımız bu yolu yeterli göremeyiz. Biz geçen sene dünyanın G20 içinde en fazla büyüyen ülkesi olduk bu gurur vesilesi ama yeterli göremeyiz. Sürdürülebilir olması lazım." dedi.

KAYNAK: MEMURLAR.NET

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