Başbakan'dan Binlerce Öğrenciye Müjde Geldi

Başbakan'dan son dakika öğrenci affı açıklaması geldi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Binali Yıldırım, binlerce öğrencinin büyük merakla beklediği öğrenci affı meselesine değindi. Başbakan Yıldırım, açıklamasında bir kereye mahsu öğürenci affının geleceğini söyledi.

Başbakan şu ifadeleri kullandı: "Diğer bir konu bu sefer üniversitede okuyan gençler. Zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençler oldu. Bu öğrencilerimize bir kereliğine okullarına dönme imkanı veriyoruz.

Terörle bağlantısı olanlar bu haktan faydalanamayacak."

VERGİ VE PRİM ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Muhalefet kendine göre itirazlar ortaya koyacak, konu daha iyi anlaşılmış olacak. Birinci madde esnaflarımızı ve sanayicilerimizi yakından ilgilendiren yeniden yapılanma. Bununla ilgili maliye ile ilgili işi olan gümrükle işi olan vatandaşımız, il özel idareler kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Bunlar nelerden oluşuyor vergi ve pirim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları yeniden yapılandırılacak.

Köprü, otoyol ve kaçak geçişler kısaca vatandaşın devlet kurumları ile arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor, vatandaşla el sıkışılıyor.

Vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz. İşletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımzı Temmuz ayının sonuna kadar müracat edecek ve 36 ay içinde borçlarını ödeyecekler. Peşin ödemede de indirimler var. Gecikme faizinin yüzde 90'ını ödemeyecekler, sadece yüzde 10'unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar.

BAĞ-KUR borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflar var bunun da önünü açıyoruz.

GENÇLERE İŞ YERİ AÇMADA BAĞ-KUR KOLAYLIĞI

Gençlerimize yönelik iş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençler var, bunlara daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Ona şimdi bir ilave daha getiriyoruz. Bu 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek bunun yanında 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primi ödemeyecek, devlet ödeyecek.

Bu da gençken iş yeri açmak isteyen vatandaşlarımıza getirilen çok önmli bir kaynak.

Yaşlılarımızla ilgili müjdemiz 65 yaş ve üzere kişilere 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNKÜ AÇIKLAMA

Başbakan, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında öğrenci affı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerin hakketen af konusunda şu şekilde olumlu düşünebiliriz. Bunlar teröre bulaşmamışsa sadece işte öyle veya böyle ailevi nedenlerle ya da yeterli ilgiyi gösterememekten dolayı uzak kalmışsa, okuldan ayrılmak durumunda kalmışsa bunlara bir imkan sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunları konuşacağız.

Benim bakış açım müspet. Ancak soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım. Yani öğrenci affının daha basiti orada herhangi bir terör örgütüne fiilen aktif olarak katılmamışsa, hakkaten öğrenciliğin getirdiği şartlardan kaynaklanan şeyler varsa; hayat koşullarından veya kendi ihmalinden, kusurundan, kendini kaptırdı mesela aşık oldu, okula gitmedi, dersleri astı, bırakmak zorunda kaldı. Buna bir kıyak yapmak lazım."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA