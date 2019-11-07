Bakanlık faturayı ödemedi okulların interneti kesildi!

2012 yılında eğitimde kalitenin artırılması amacıyla uygulamaya geçilen Fatih Projesi'nin çökmesiyle birlikte tasarrufa gidilince ilk olarak okulların internetleri kesildi, sırada doğalgaz ve elektrik var.Türk Telekom'un özelleştirilmesiyle beraber internet faturaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenirken, yaklaık 10 aydır ödeme yapılmayınca okulların internetleri de kesilmeye başlandı.

GEBZE'DE 6 OKULUN İNTERNETİ KESİLDİ

Türkiye genelinde olduğu gibi Gebze'de de gelişigüzel seçilen okullardan Yunus Emre İlkokulu, Pelitli Halil Çelik İlkokulu, Hadiye Cemre Altıntaş Anaokulu, Mehmet Alp Tiryaki İlkokulu, Hürriyet İlkokul Ortaokulu ve Tavşanlı İlkokulu'nun internetleri kesildi.Gebze'de ilkokulların 79 lira, ortaokulların 1000-3000 lira arası ve liselerin internetleri 2500-3500 lira arasında ücretlendiriliyor.

SIRADA DOĞALGAZ VE ELEKTRİK Mİ VAR?

Çocuklarını bu okullara veren veliler, "İnternet çağında okulun interneti mi kesilir. İnsanlar artık bütün işlerini internetten yaparken, eğitimin interneti kesilir mi? Kesintilerin internetle kalmayıp sırasıyla doğalgaz ve leketrikte de yapılacağı duyumlarını alıyoruz. İnşallah eğitimimiz taş devrine dönmez" diyerek şikayetlerini dile getirdiler.