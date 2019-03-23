Bakan'dan Açıklama! Ders Sayıları Değişiyor Mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimde ders sayılarının azaltılması ile ilgili olarak;

"Bu sadece ders sayılarıyla ilgili değil, ortaöğretimin yeniden yapılandırılması ve ortaöğretimde kalitenin yükseltilmesiyle ilgili bir çalışma.

Çalışmayı birkaç hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız.

Fakat genel ilke olarak hiçbir öğretmenimizin açıkta kalması ya da norm kadro sorunu yaşaması, belirli birtakım gerekçeler nedeniyle öğretmenlerimizin derslerinin ellerinden alınması asla söz konusu olmayacak" dedi.