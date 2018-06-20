Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Yılmaz'dan Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Ev Ödevi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı son dakika açıklamasında milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni kararı açıkladı.

banner396

Bakan Yılmaz'dan Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Ev Ödevi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı son dakika açıklamasında milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni kararı açıkladı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 09:02
Bakan Yılmaz'dan Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Ev Ödevi Açıklaması

MEB'den ev ödevi açıklaması.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı son dakika açıklamasında, "Bundan sonra hiçbir öğretmenimiz, öğrencisine ev ödevi vermeyecektir. Öğrencilerimizin dikkatlerini daha çok derse yoğunlaştırmalarını, konuyu derste öğrenmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki çocuklarımız da okulda, sınıfta öğrendiklerini eve gittiklerinde tekrarlayacaklar, öğrendiklerini daha da pekiştireceklerdir. Bundan sonra ezber olmayacak, eski dershane eğitim usulleri tekrar edilmeyecek. Tam gün eğitime geçen okullarımızda öğle yemeklerini Bakanlık olarak biz karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaEv ödeviöğrenciİsmet Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müsteşar Tekin : Sınavsız Uygulamaya Adım Adım Geçilecek
Müsteşar Tekin : Sınavsız Uygulamaya Adım Adım Geçilecek
2018 MEB  İOKBS Sonuçları Bekleniyor (Bursluluk Sınav Sonuçları)
2018 MEB  İOKBS Sonuçları Bekleniyor (Bursluluk Sınav Sonuçları)
İsmet Yılmaz: Öğretmen ve Öğrencilere Bilgisayar Verilecek
İsmet Yılmaz: Öğretmen ve Öğrencilere Bilgisayar Verilecek

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim