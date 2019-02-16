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Bakan Selçuk'tan Sınav Sistemi Açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sınav sistemimizi düzenleyemezsek önümüzde büyük problemler var.” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'tan Sınav Sistemi Açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sınav sistemimizi düzenleyemezsek önümüzde büyük problemler var.” ifadelerini kullandı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 21:10
Bakan Selçuk'tan Sınav Sistemi Açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sınav sistemimizi düzenleyemezsek önümüzde büyük problemler var.” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sistemimizi düzenleyemezsek, önümüzde büyük problemler var. Çocuklarımızın hayatını, çocukluğunu, ergenliğini bir sınav üzerine yazıyoruz. Eğer okullarımız arasındaki imkan ve öğrenme kabiliyeti farkını azaltmazsak, sınavın baskısı azalmaz.Asıl olan öğretmendir, öğretmene yatırım yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Manisa Polisevi’nde, milletvekilleri, iş insanları, hayırseverler, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Selçuk, 2023 eğitim vizyonu kapsamında illere ziyaretler gerçekleştirerek, sahadaki paydaşlarla görüşüp istişare yaptıklarını belirtti.  Selçuk, eğitimi, ekonomi ve demokrasiyle buluşturmayı hedefleyen bir bakış açısına sahip olduklarına işaret ederek, eğitimi kapalı ortamlarda ve sınıflarda yapılan bir faaliyet olarak değil üreten, ekonomik bir girişim olarak gördüklerini, tüm bu hususları da demokrasiyle taçlandırmak istediklerini vurguladı.

BAMBAŞKA BİR DÜNYA GELİYOR

Eğitimin Türkiye’nin milli ödevi olduğunu kaydeden Selçuk, şöyle konuştu:

"Gelecek için bir eğitim vizyonu oluşturmak istiyoruz. Mevcut eğitim sistemini zamanın ruhuyla yeniden yorumlamak gerekiyor. Eğitimde pek çok başarılı adımlar atıldı. 2003’te Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı iken ‘keşke elimizde şu imkanlar da olsa’ dediğimiz her şeye bugün sahibiz. ‘Eğitim sistemimiz kötüydü, şimdi biz çok güzel işler yapıyoruz’ demek doğru değil. Geçmişte emeği geçen herkese şükran borçluyuz. Geçmişle kavga ederek, eskiden yapılanları gerekli gereksiz eleştirmememiz gerekiyor.” 

Dünyada yaşanan gelişmelerin eğitimin yönünü bambaşka bir yöne çevirdiğine değinen Selçuk, 2040’a gelindiğinde kendilerini hiç karşılaşılmadık bir kırılmanın beklediğini çünkü bambaşka bir dünya geldiğini kaydetti.

“ÇOCUKLARIMIZIN HAYATINI, BİR SINAV ÜZERİNE YAZIYORUZ”

Sınav üzerine kurulu sistemin düzenlenmesi gerektiğini belirten Selçuk, “Sınav sistemimizi düzenleyemezsek, önümüzde büyük problemler var. Çocuklarımızın hayatını, çocukluğunu, ergenliğini bir sınav üzerine yazıyoruz. Eğer okullarımız arasındaki imkan ve öğrenme kabiliyeti farkını azaltmazsak, sınavın baskısı azalmaz. Sınav baskısının azalması için okullar arasındaki farkı azaltmamız gerek. Sınav sistemi ezber üzerine kuruldu. Bugün sınav sonuna kadar bazı şeyleri unutmayan öğrenciler unutmadığı için başarılı oluyorlar. Eğer bu çocuklar belirli terbiye sisteminden geçemiyorlarsa bütün bu sınav baskısından dolayı düğün, cenaze, bayram, misafir bilmez bir gençliğe doğru gidiyorsa biz bunu çözmek zorundayız” açıklamalarında bulundu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.02.2019 21:49
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