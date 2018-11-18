bakan selçuk tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof.Dr. Ziya Selçuk, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların örgün eğitimde yaşadığı sorunlara ve problemlere dair çözümler üretmek için ailelere bir araya gelme çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof. Dr. Ziya Selçuk, geçen hafta otizmli çocuğunun eğitim sisteminde yaşadığı sorunları paylaşarak oğlunu örgün eğitimden alıp evde kendi imkanlarıyla eğitime devam edeceğini duyuran İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken ve oğlunun babası şarkıcı Ogün Sanlısoy'u Twitter'dan etiketleyerek, "Sevgili Ozan Barış’ın ve özel evlatlarımızın okul ve eğitim hayatı bizler için çok değerli. @SedefErken ve @osanlisoy bahsettiğiniz sorunları hep birlikte aşacağız. En yakın zamanda bir araya gelelim, konuşalım. Ozan’a selamlar... " ifadelerini kullandı.

"ŞU AN AĞLIYORUM AMA BU SEVİNÇ GÖZYAŞIM"

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı olan Sedef Erken de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, "Şu an yine ağlıyorum ama bu sevinç gözyaşım Sayın Bakanım; çünkü sadece Ozan yok, Arda var, Sinan var, Merve var, Efe var, Yiğit var, 500 bin otizmli birey var, 4 milyon aileleri var, hepsi için konuşalım ve ele ele verelim. Bu ülke hepimizin, saygılarımla" şeklinde cevap verdi.