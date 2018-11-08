Bakan Selçuk'tan Liyakat Açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Selçuk, “Türkiye'de okullar arasındaki imkan ve başarı farklılıkları yüksek. Bu farkı azaltmamız söz konusu olmadığı takdirde herkesin imkanı iyi olan okula doğru yönelme motivasyonu yükselecektir” ifadelerini kullandı.

“LİYAKAT ESASLI SİSTEM VURGUSU”

Ziya Selçuk,yönetici atamalarına ilişkin bir soruyu ise şöyle cevapladı: “İlçe, il müdürleri ve şube müdürleri, okul müdürleri için somut ölçülebilir muhakkak suretle liyakat esaslı bir süreci harekete geçireceğiz. Sınav hazırlığımız var. Uluslararası ‘know how’ var. Bunlarla ilgili iki aydır çalışma yürütüyoruz. Bütün yöneticilerimize hangi seviyede, hangi akreditasyonu getireceğiz ve bunun değişmemesi içinde taahhütte bulunacağız. Akreditasyonu uygun olan yönetici veya adaylarımızın, onların okullarla ilgili ölçülebilir hedeflerle karşı karşıya kalmasını sağlayacağız. Her bir okul müdürünün hedeflerini soracağız.” dedi.

Kaynaklar; DHA

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