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Bakan Selçuk'tan velilere 'okula başlama yaşı' hatırlatması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula yeni başlayacak çocukların doğum yılına göre hangi kademe okullara gideceğine ilişkin paylaştığı videoyla velilere bilgilendirmede bulundu.

Bakan Selçuk'tan velilere 'okula başlama yaşı' hatırlatması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula yeni başlayacak çocukların doğum yılına göre hangi kademe okullara gideceğine ilişkin paylaştığı videoyla velilere bilgilendirmede bulundu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:37
Bakan Selçuk'tan velilere 'okula başlama yaşı' hatırlatması

Selçuk, Instagram hesabından, "Okula yeni başlayacak kuzuların anne babaları için ufak bir hatırlatma" notuyla paylaştığı videoda, daha önce 66 ay olan ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin ardından çocukların doğum tarihine göre hangi kademe okula gidebileceğine açıklık getirdi.

Videoda, yeni düzenleme sonrasında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaş gruplarına göre okul kayıt durumuna ilişkin bilgilendirici tablolar yer aldı.

Buna göre, Eylül 2019 itibarıyla 36-44 ay arasında olan 2016 doğumlu çocuklar boş kontenjan olması durumunda anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kaydedilebilecek. 33-35 aylık çocukların ise kreş ve gündüz bakım evlerine kaydı yapılacak.

2015'te doğan 45-56 ay aralığındaki çocuklar ise boş kontenjan olması durumunda anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kaydedilebilecek. 2014'ün ocak, şubat, mart aylarında doğan 66-68 ay aralığındaki çocuklar okul öncesi eğitim kurumuna gidebilecek ve bu velinin isteğiyle bir yıl ertelenebilecek. 57-65 aylık çocuklar ise okul öncesi eğitim kurumlarının aday kaydına alınacak.

69-71 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN İLKOKUL VELİ İZNİYLE ERTELENEBİLİR

2013'te yılının ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında doğan ve dolayısıyla Eylül 2019 itibarıyla 72-80 ay aralığında olan çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunlu olacak.

Aynı yılın ekim, kasım, aralık aylarında dünyaya gelen 69-71 aylık çocuklar için de ilkokul 1. sınıfa kayıt zorunlu olacak ama bu velinin isteğiyle bir yıl ertelenebilecek.

Okula Başlama Yaşı Hesaplama Robotu hizmete sunuldu
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca "e-Okul" üzerinden çocukların okul öncesi çağ yaşını hesaplamaya olanak sağlayan "Okula Başlama Yaşı Hesaplama Robotu" kullanıma açıldı.

Uygulamayla veliler, çocuklarının doğum tarihi bilgilerini girerek hangi kademe okula kayıt yaptırabileceğini hesaplayabilecek.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 27.07.2019 10:41
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