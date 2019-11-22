Bakan Selçuk'tan Öğretmen Ataması Açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Teke Tek Özel programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayarak öğretmen atamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk açıklamalarında 600 binin üzerinde eğitim fakültesi mezunu, fen edebiyat fakültesinden mezun olmuş, öğretmenlik formasyonu kursu almış kişilerin iletişim fakültesi, iktisat fakültesi mezunu yüzbinlerce, idari birimlerle ilgili yüz binlerce mezunun olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk daha çok kadrolu öğretmen atayarak öğretmen açığını gidereceklerini belirtti ve 1 milyon öğretmen atamasının mümkün olmadığını açıkladı.

DAHA ÇOK KADROLU ÖĞRETMEN ATANACAK

Bakan Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

"600 binin üzerinde eğitim fakültesi mezunu, fen edebiyat fakültesinden mezun olmuş, öğretmenlik formasyonu kursu almış kişiler, iletişim fakültesi, iktisat fakültesi mezunu yüzbinlerce, idari birimlerle ilgili yüz binlerce mezunumuz var. Mühendislik, eğitim fakültesi mezunlarımız var.

Arkadaşlarımız haklı olarak 'biz de atanmak istiyoruz' diyor. Mühendis, iletişim mezunları da atanmak ister. Öğretmenlerimiz bunun nominasyonunu adını, dönüştürerek çaba gösteriyorlar, hepsi hayat kurmak istiyor.

Türkiye'nin öğretmen açığı var. Şu anda ücretli öğretmenler marifetiyle açığı kapatmaya çalışıyoruz. Sözleşmeli öğretmen ilk 4 sene kadroya geçmeden önce belirli bölgelerde nasıl ordu mensupları, hakim, savcı, polis için mecburi hizmet vardır, benzer şekilde mecburi hizmeti var.

Ondan sonra eş durumu, tayin isteme hakkı doğuyor. Bu formasyon kursunu kaldırdık. Atanamayan diye nitelenen öğretmen adaylarımızın sayısının artarak gelmemesi için eğitim fakültelerin kontenjanlarını yüzde 10 daralttık. Kim öğretmenlik sınavını, KPSS sınavını kazanmışsa formasyonu ücretsiz vereceğiz. Daha çok kadrolu öğretmen atayarak öğretmen açığını gidereceğiz. Ama 1 milyon öğretmen ataması mümkün değil."

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