Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, dünyadaki teknolojinin gelişmesi ve teknoljik rekabete vurgu yaparak, "Bizim bir şey yapmanın ötesinde Eğitim için kıyameti koparmamız lazım. Bunu gerçekten yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Bakan Ziya Selçuk, "Bu toplantının adını biz 'bulma konferansı' koyduk. Bunu asimetrik bir düşünce ya da farklı bir şey olsun diye yapmadık. Bu toplum Katip Çelebi'den beri, 1610 yılından bu yana arıyor. Artık bulalım. Tanzimattan bu yana arıyor" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, "Çok çok farklı bir çağ geliyor. Dijitalin, biyolojik olanın birlikte olduğu bir tekillik çağı diyebileceğimiz bir çağ geliyor. Bizim bu çağa uyarak hazırlanmamız gerek" ifadelerini kullandı.

2023'e Doğru Türkiye Eğitim Sistemi "Bulma Konferansı"nda ismi verilen konferansta önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, dünyadaki büyük ülkelere ve eğitim reformunda başarılı olan ülkelere bakıldığında büyük liderliklerle eğitim projelerinin başarılı olduğunu söyledi.

Açılışta, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı Bal filmindeki Yusuf'un okuldaki öğrenme sahnelerinin yer aldığı bir bölüm izletildi. Konferansta Milli Eğitim Bakanı Selçuk, salonda bulunan yönetmen Kaplanoğlu'na teşekkür ederek konuşmasında Yusuf karakterine de atıflarda bulunmayı ihmal etmedi.

Bakan Selçuk, liderliğin izinde meseleye sahip çıkılması gerektiğini, karamsarlık ve eksikliklere rağmen Türkiye için çok güzel bir ufuk gördüğünü ifade ederek, "Türkiye'nin şimdiye kadar ortaya koyduğu birçok başarıyı eğitimle taçlandırmasının zamanı geldi de geçiyor" ifadelerini kullandı.

Milli eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, "Bu toplantının adına biz 'bulma konferansı' dedik. Bunu asimetrik bir düşünce ya da farklı bir şey olsun diye yapmadık. Bu toplum Katip Çelebi'den beri, 1610'dan beri arıyor. Artık bulalım. Tanzimattan beri arıyor. Artık bulalım. Bulduğumuz şey aslında aslında olduğumuz şey. Dolayısıyla bulmakla olmak arasındaki ilişkiyi biz kurduğumuzda zaten meselenin çok büyük bir kısmı çözülmüş olacak. Biz bulmak için buradayız ama bir taraftan da ezberi ve taklidi bırakıp tahkike geçmek için de buradayız. Yaptığımız işe bir sual sorduğumuzda, 'yaptığımız iş daha çok taklitle mi, ezberle mi yoksa tahkikle mi ilgili?' Bunun yanıtı ortaya konduğunda zaten bizim fotoğrafımız da çıkmış olacak" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Salonda çok farklı meslek gruplarından insanların bulunduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk açıklamalarna şöyle devam etti:

"Biz biraz araştırma için, sorgulama için, akıl için, kalp için buradayız. İyi ki buradasınız. Eğitim sadece eğitim değildir. Çünkü eğitim antropolojidir, nörobilimdir, biyolojidir, ilahiyattır, felsefedir."

Salonda bulunanların iltifata en son ihtiyacı olan kişiler olduğunu ve bu salondaki gruba bir isim verilmesi gerekirse "Bir şey yapma grubu" denileceğini dile getiren Bakan Selçuk, şunları söyled:

"Bizim bir şey yapmamız lazım. Dahi, üstün zekalı insan sayısı bizim ülkemizin nüfusu kadar olan ülkeler var dünyada. Başka bir rekabet var, başka bir anlayış, başka bir yarış, başka bir bilim ve teknoloji var. Bizim bir şey yapmanın ötesinde kıyameti koparmamız lazım eğitimde. Bunu gerçekten yapabiliriz. Çok çok farklı bir çağ geliyor. Dijitalin, biyolojik olanın birlikte olduğu bir tekillik çağı geliyor. Bizim bu çağa hazırlanmamız lazım. Sadece gelecek için değil şimdi için bir şey yapmamız lazım. Eğitim çocukları geleceğe hazırlamak değildir. Eğitim çocukları şimdiye uyandırmaktır. Eğer şimdiye uyanmazsanız gelecek tasavvurunuz olmaz. Bizim şimdiye uyanmamız lazım. Çocukları uyandırmamız lazım."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'nin problemlerinin büyük olduğunu bu sebeple sorunların çözümü için "sivri akıllara" ihtiyaç duyduklarını aktardı.

"Ortak akıldan uzaklaşıp ezberleri bozmamız lazım" diyen Selçuk, "20 kişinin 18'inin ortak karar kıldığı bir ortak akıl bizim problemimizin çözümü değildir. Bizim problemimiz öyle devasa ki bizim sivri akıllara ihtiyacımız. Orta akıl ortalama akla götürür ortalama problemler söz konusuysa... Bizim sivri akıllara ihtiyacımız var. Çünkü bizim derdimiz büyük. 'Biz' olmak istemiyoruz. Eğer 'siz, biz' derseniz bu zımni olarak 'onlar' demektir. 'Biz' diyen birisi varsa 'onlar' diyordur. 'Biz' olmayı aşıp hepimiz olmak durumundayız" değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynaklar ; Anadolu Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA