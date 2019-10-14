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Bakan Müjdeyi Verdi! 4 Bin 500 TL Burs Verilecek!

Üniversite-sanayi iş birliğinde daha güçlü bir dönem başladı. Sanayide nitelikli insan kaynağını artırmak için geçen yıl hayata geçirilen Sanayi Doktora Programı’nın yeni çağrısı açıldı. Programa kabul edilen doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 TL burs verilecek. Bursiyerlerin doktora sonrası maaşları ise brüt asgari ücretin iki katından az yani bu yıl itibariyle 5 bin 116 TL’nin altında olmayacak.

Bakan Müjdeyi Verdi! 4 Bin 500 TL Burs Verilecek!

Üniversite-sanayi iş birliğinde daha güçlü bir dönem başladı. Sanayide nitelikli insan kaynağını artırmak için geçen yıl hayata geçirilen Sanayi Doktora Programı’nın yeni çağrısı açıldı. Programa kabul edilen doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 TL burs verilecek. Bursiyerlerin doktora sonrası maaşları ise brüt asgari ücretin iki katından az yani bu yıl itibariyle 5 bin 116 TL’nin altında olmayacak.

14 Ekim 2019 Pazartesi 19:48
Bakan Müjdeyi Verdi! 4 Bin 500 TL Burs Verilecek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayide nitelikli insan kaynağını artırmak için geçen yıl hayata geçirilen Sanayi Doktora Programı'nda yeni çağrının açıldığını belirterek, "Bu programı, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonumuzun önemli bileşenlerinden biri olarak uyguluyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yetişmiş akademik kadroları sanayiye entegre etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üniversite-sanayi iş birliğinde daha güçlü bir dönemin adımları atılıyor.

Sanayide nitelikli insan kaynağını artırmak için geçen yıl hayata geçirilen Sanayi Doktora Programı'nın yeni çağrısı açıldı. Bu kapsamda, programa kabul edilen doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs verilecek. Bursiyerlerin doktora sonrası maaşları ise brüt asgari ücretin iki katından az yani bu yıl itibarıyla 5 bin 116 liranın altında olmayacak.

Yeni çağrıyı duyuran Bakan Varank, ülkelerin rekabet güçlerini artırmalarında üniversite-sanayi iş birliğinin önemli olduğunu bildirdi. Varank, "Bu programı, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonumuzun önemli bileşenlerinden biri olarak uyguluyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yetişmiş akademik kadroları sanayiye entegre etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCE BURS SONRA İSTİHDAM

Nitelikli insan kaynağı olmadan hedeflerin gerçekleştirilmesinin zor olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti: "Sahip olduğumuz genç ve dinamik nüfus, en büyük avantajımız. Bu avantajı en iyi şekilde kullanmak adına, beşeri sermayenin geliştirilmesi alanındaki politikalara özel önem veriyoruz. Sanayi Doktora Programı da vizyonumuzun temel unsurlarından bir tanesi. Programla birlikte, bir taraftan sanayide ihtiyaç duyduğumuz doktora derecesine sahip insan kaynağını yetiştirirken, diğer taraftan iş gücü piyasalarıyla bağlantıyı kuruyoruz. Doktora öğrencilerimiz, eğitimleri boyunca teorik bilgiyi, pratik alanda uygulama şansına kavuşacaklar. Mezuniyet sonrasındaysa sunduğumuz istihdam garantisi sayesinde, çalıştıkları alanda hiç ara vermeksizin katma değer üretme şansına sahip olacaklar. Barış Pınarı Harekatı'nda da gördük ki savunma sanayisindeki nitelikli insan gücü bizi bir adım daha öne çıkartıyor. Böylece 'Sanayi Doktora Programı' gibi yenilikçi uygulamaların önemini bir kez daha idrak etmiş olduk."

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

TÜBİTAK'ın Sanayi Doktora Programı 2019 yılı çağrısında kapsam genişletilerek, Ar-Ge ve tasarım merkezlerine sahip ya da teknoparklardaki şirketlerin faydalanabildiği programda değişikliğe gidildi.

Söz konusu değişiklikle en az bir TÜBİTAK projesi sonuçlandırmış özel sektör kuruluşları da programdan faydalanabilecek. Doktora öğrencileri, üniversite ve sanayiyle birlikte seçilecek ve yine üniversite ile sanayinin birlikte karar vereceği projelerde araştırma yapacak.

 YURT DIŞI ÖDÜLÜ

Program ile doktora öğrencilerine 4 yıl boyunca aylık 4 bin 500 lira burs verilecek. Bu bursun yüzde 75'ini TÜBİTAK, yüzde 25'ini de özel sektör kuruluşları karşılayacak.

Doktora öğrencileri, TÜBİTAK tarafından belirlenen akademik başarı kriterlerini yerine getirirlerse doktora döneminde çalışmalarını 6 ay yurt dışında devam ettirme hakkı kazanacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 13 ARALIK

Yeni çağrıyla birlikte istihdam desteği sürecinde bursiyerlere ödenecek ücret için bir taban belirlendi. Buna göre, sanayi kuruluşu tarafından istihdam döneminde bursiyerlere ödenecek aylık ücret, o yılın brüt asgari ücretinin 2 katından az olamayacak. TÜBİTAK, 3 yıl boyunca bu ücretin yüzde 60'a kadar olan kısmını karşılayacak.

Sanayi Doktora Programı kapsamında bu yılın başvuruları 13 Aralık'a kadar yapılabilecek. Geçen sene ilk kez devreye giren program, üniversite ve sanayi kuruluşları tarafından yoğun ilgiyle karşılanmış, 517 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi için karar alınmıştı.

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